النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبل" تتحرك لعلاج مشكلة المكالمات المنقطعة على هواتف "آيفون 12"

عبر تحديث لنظام تشغيلها "آي أو إس 15"

تحركت شركة "أبل" بصورة عاجلة لعلاج مشكلة اشتكى منها عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12"، تتمثل في انقطاع المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

وطرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيلها "آي أو إس 15" لإصلاح تلك المشكلة؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ويعمل التحديث على إصلاح المشكلة التقنية الخاصة بإنهاء المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

ويأتي التحديث بعد شهر تقريبًا من إطلاق أبل تحديثها لنظام "آي أو إس 15"، والذي طرح مزايا جديدة لمستخدمي هواتف "آيفون" مثل خدمة "شير بلاي" لمشاهدة الأفلام والبرامج، أو الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء عبر مكالمة عن طريق "فيس تايم".

ويمكن حصول جميع مستخدمي "آيفون 12" و"آيفون 13" على التحديث الجديد بصورة مجانية، عن طريق الذهاب إلى إعدادات هواتفهم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"أبل" تتحرك لعلاج مشكلة المكالمات المنقطعة على هواتف "آيفون 12"
سبق

تحركت شركة "أبل" بصورة عاجلة لعلاج مشكلة اشتكى منها عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12"، تتمثل في انقطاع المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

وطرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيلها "آي أو إس 15" لإصلاح تلك المشكلة؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ويعمل التحديث على إصلاح المشكلة التقنية الخاصة بإنهاء المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

ويأتي التحديث بعد شهر تقريبًا من إطلاق أبل تحديثها لنظام "آي أو إس 15"، والذي طرح مزايا جديدة لمستخدمي هواتف "آيفون" مثل خدمة "شير بلاي" لمشاهدة الأفلام والبرامج، أو الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء عبر مكالمة عن طريق "فيس تايم".

ويمكن حصول جميع مستخدمي "آيفون 12" و"آيفون 13" على التحديث الجديد بصورة مجانية، عن طريق الذهاب إلى إعدادات هواتفهم.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:47 AM

"أبل" تتحرك لعلاج مشكلة المكالمات المنقطعة على هواتف "آيفون 12"

عبر تحديث لنظام تشغيلها "آي أو إس 15"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,093

تحركت شركة "أبل" بصورة عاجلة لعلاج مشكلة اشتكى منها عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12"، تتمثل في انقطاع المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

وطرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيلها "آي أو إس 15" لإصلاح تلك المشكلة؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ويعمل التحديث على إصلاح المشكلة التقنية الخاصة بإنهاء المكالمات بصورة فجائية دون سابق إنذار.

ويأتي التحديث بعد شهر تقريبًا من إطلاق أبل تحديثها لنظام "آي أو إس 15"، والذي طرح مزايا جديدة لمستخدمي هواتف "آيفون" مثل خدمة "شير بلاي" لمشاهدة الأفلام والبرامج، أو الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء عبر مكالمة عن طريق "فيس تايم".

ويمكن حصول جميع مستخدمي "آيفون 12" و"آيفون 13" على التحديث الجديد بصورة مجانية، عن طريق الذهاب إلى إعدادات هواتفهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,616
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,209
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,237

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة