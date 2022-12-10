10 آلاف امرأة عاملة تتقدم لبرنامجيْ "وصول" و"قرة" في 6 أسابيع

"هدف": لدعم السعوديات بالقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجههن

تَقَدّمت 10246 سعودية لبرنامجيْ دعم ضيافات الأطفال "قرة" ودعم نقل المرأة العاملة "وصول"، خلال الستة أسابيع من إطلاقهما، والهادفان إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خالد أبا الخيل، أنه تَقَدّم لبرنامج "وصول" 6079 سعودية؛ فيما بلغ عدد المتقدمات على برنامج "قرة" 4167 من السعوديات؛ مشيراً إلى أن البرنامجين يسهمان في زيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص، ويغطيان معظم مناطق المملكة.

وأضاف أن برنامج "وصول"، يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين؛ في حين يأتي برنامج "قرة"، ليسهم في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل؛ فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال، وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية".

ودعا أبا الخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص، إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة "وصول" من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط https://www.wusool.sa، وبرنامج دعم ضيافات الأطفال "قرة" عبر الرابط www.qurrah.sa؛ حيث بإمكانهن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالبرنامجين.