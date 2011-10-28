تذمّر عددٌ من أهالي قرى الزوكة بثربان في محافظة المجاردة مما وصفوه بتجاهل شركة الكهرباء سقوط أحد الأعمدة التي تحمل أسلاك التيار الكهربائي منذ أكثر من عام، دون تحرك من الشركة لإصلاح الخلل وإعادة زرع وتثبت العامود الذي ينذر بكارثة كبيرة في أية لحظة. وبيّن الأهالي أن بقاء العامود بهذا الشكل دون سقوط مربوط باستقرار "حجر صخري" في مكانه، والذي أصبح كدعامة وحيدة للعامود الخطر، والذي مضى عليه أكثر من عام بهذا الشكل؛ حيث يقع على مقربة منه مدرسة للبنات وعدد من المنازل والبقالات والبوفيهات، دون تحرك من الشركة. وأشاروا إلى أنه من غير المعقول أنه لم يمر بالموقع أيٌّ من موظفي أو فنيي الشركة، ولَم يشاهدوا الخطر كل هذه المدة الطويلة، ولو لقراءة العدادات، لاسيما أنه تفصله أمتار بسيطة عن الطريق. وناشد الأهالي مسؤولي الكهرباء بإصلاح الخلل ودرء الخطر الذي أثّر على عامود آخر فأصبح قريباً من حاله وقد يسقط أيضاً.

أهالي "زوكة ثربان" بالمجاردة يشتكون من سقوط عامود كهرباء منذ أكثر من عام عبدالعزيز الشهري سبق 2020-10-28 تذمّر عددٌ من أهالي قرى الزوكة بثربان في محافظة المجاردة مما وصفوه بتجاهل شركة الكهرباء سقوط أحد الأعمدة التي تحمل أسلاك التيار الكهربائي منذ أكثر من عام، دون تحرك من الشركة لإصلاح الخلل وإعادة زرع وتثبت العامود الذي ينذر بكارثة كبيرة في أية لحظة.



وبيّن الأهالي أن بقاء العامود بهذا الشكل دون سقوط مربوط باستقرار "حجر صخري" في مكانه، والذي أصبح كدعامة وحيدة للعامود الخطر، والذي مضى عليه أكثر من عام بهذا الشكل؛ حيث يقع على مقربة منه مدرسة للبنات وعدد من المنازل والبقالات والبوفيهات، دون تحرك من الشركة.



وأشاروا إلى أنه من غير المعقول أنه لم يمر بالموقع أيٌّ من موظفي أو فنيي الشركة، ولَم يشاهدوا الخطر كل هذه المدة الطويلة، ولو لقراءة العدادات، لاسيما أنه تفصله أمتار بسيطة عن الطريق.



وناشد الأهالي مسؤولي الكهرباء بإصلاح الخلل ودرء الخطر الذي أثّر على عامود آخر فأصبح قريباً من حاله وقد يسقط أيضاً.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 06:40 PM

أهالي "زوكة ثربان" بالمجاردة يشتكون من سقوط عامود كهرباء منذ أكثر من عام يحمل أسلاك التيار الكهربائي.. وصخرة تمنع انهياره بشكل كامل





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تذمّر عددٌ من أهالي قرى الزوكة بثربان في محافظة المجاردة مما وصفوه بتجاهل شركة الكهرباء سقوط أحد الأعمدة التي تحمل أسلاك التيار الكهربائي منذ أكثر من عام، دون تحرك من الشركة لإصلاح الخلل وإعادة زرع وتثبت العامود الذي ينذر بكارثة كبيرة في أية لحظة.



وبيّن الأهالي أن بقاء العامود بهذا الشكل دون سقوط مربوط باستقرار "حجر صخري" في مكانه، والذي أصبح كدعامة وحيدة للعامود الخطر، والذي مضى عليه أكثر من عام بهذا الشكل؛ حيث يقع على مقربة منه مدرسة للبنات وعدد من المنازل والبقالات والبوفيهات، دون تحرك من الشركة.



وأشاروا إلى أنه من غير المعقول أنه لم يمر بالموقع أيٌّ من موظفي أو فنيي الشركة، ولَم يشاهدوا الخطر كل هذه المدة الطويلة، ولو لقراءة العدادات، لاسيما أنه تفصله أمتار بسيطة عن الطريق.



وناشد الأهالي مسؤولي الكهرباء بإصلاح الخلل ودرء الخطر الذي أثّر على عامود آخر فأصبح قريباً من حاله وقد يسقط أيضاً.