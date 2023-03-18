"التجارة" تضبط منشأة تُخزّن كميات من الكمامات بهدف البيع اللاحق

لم تفصح عنها لهيئة الغذاء والدواء

أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط فِرَقها، قبل قليل، منشأةً تُخزّن كميات من الكمامات؛ بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.

ويُنتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل وصور الضبطية في وقت لاحق اليوم.