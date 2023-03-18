"التجارة" تضبط منشأة تُخزّن كميات من الكمامات بهدف البيع اللاحق

أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط فِرَقها، قبل قليل، منشأةً تُخزّن كميات من الكمامات؛ بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.
ويُنتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل وصور الضبطية في وقت لاحق اليوم.
أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط فِرَقها، قبل قليل، منشأةً تُخزّن كميات من الكمامات؛ بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.
ويُنتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل وصور الضبطية في وقت لاحق اليوم.وزارة التجارة منشأةً تُخزّن كميات من الكمامات
أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط فِرَقها، قبل قليل، منشأةً تُخزّن كميات من الكمامات؛ بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.
ويُنتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل وصور الضبطية في وقت لاحق اليوم.
أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط فِرَقها، قبل قليل، منشأةً تُخزّن كميات من الكمامات؛ بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.
ويُنتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل وصور الضبطية في وقت لاحق اليوم.