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متخصص لـ"سبق": وكالة أنباء إسلامية موحدة ومحتوى استقصائي يعزز دور الدول في الأزمات

"الشحيتان" قال إن أخبارها تظل عالية المصداقية ولا بد من استثمار مهمتها الإنسانية

أكد المتخصص في الصورة الذهنية هاني الشحيتان لـ"سبق"، أن وكالات أنباء دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة، في الوقت الذي تعد فيه المصدر الأساس للأخبار ذات المعلومات الدقيقة والأخبار عالية المصداقية، وبالتالي لا بد من تطوير أدائها بالتركيز على المحتوى الاستقصائي؛ المتسم بالدقة، وهو ما يميز الوكالات عن غيرها.

وأضاف تعليقًا على رعاية وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي انطلاق أعمال الملتقى الافتراضي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، أنه في ظل وجود إمكانات وخبرات إعلامية يُشار إليها بالبنان، مع وجود خطة عمل متكاملة تضعها إدارة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ فإن هناك فائدة وضرورة لاندماج تلك الوكالات في شبه وكالة واحدة، لها هوية مستقلة تنسق عملية التبادل الإخباري وتبثه للوكالات التابعة لها ولجميع الوكالات العالمية، ويحمل شعار وكالة أنباء منظمة العالم الإسلامي.

وقال إن وكالات أنباء العالم الإسلامي مثلها مثل أي وكالة أنباء عالمية لها ثقلها ووزنها، في ظل اجتماع عدة ظروف صعبة جعلت من عمل وكالات الأنباء -بشكل عام - يحتاج إلى جهد مضاعف لتجاوز هذه الظروف والتي تشكل فيها وسائل الإعلام الجديد أهم وأخطر التحديات التي تواجه وكالات الأنباء قاطبة.

وأبان "الشحيتان" أن الأزمات الاقتصادية المتتالية والتي تؤثر بشكل مباشر في أداء وكالة الأنباء التي تريد المنافسة والبقاء على خريطة المنصات الإعلامية ذات الأثر والأهمية، هذا غير المهمة الإنسانية التي تحملها وكالات أنباء دول العالم الإسلامي في تقديم نفسها كحاملة للرسالة الأسمى في الكون، رسالة الدين الإسلامي السمح، وهي منظمة العالم الإسلامي في ظل وجود الدكتور محمد العيسى قادرة على إنجاح هذه الوكالة بشكل يليق بحجم العالم الإسلامي ودوله وشعوبه.

وبيّن أنه لا بد من مراعاة أن التنافسية تغيرت مع ظهور منافسين جديد في ساحة الإعلام، حيث أصبح كل شخص يحمل حسابًا على أي منصة إعلام جديد هو منافس، عليه يجب الاهتمام بالمحتوى من خلال الحرص على الإكثار من المحتوى الاستقصائي المتسم بالدقة وهو ما يميز الوكالات وغيرها من وسائل الإعلام التقليدي عن وسائل الإعلام الجديد، مع ضرورة تقييم الأداء على فترات ثابتة من قِبل متخصصين في تقييم الأداء وإعطاء التوصيات الفاعلة لتطوير الأداء.


واختتم أن وكالات الأنباء تظل المصدر الرئيس لتدفق المعلومات والأخبار الدقيقة وعالية المصداقية، وهنا يبرز أهمية دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية في ترسيخ العمل الإسلامي المشترك من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتقديم خدمات إخبارية متميزة ومتنوعة تتسم بالدقة والموضوعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متخصص لـ"سبق": وكالة أنباء إسلامية موحدة ومحتوى استقصائي يعزز دور الدول في الأزمات
سبق

أكد المتخصص في الصورة الذهنية هاني الشحيتان لـ"سبق"، أن وكالات أنباء دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة، في الوقت الذي تعد فيه المصدر الأساس للأخبار ذات المعلومات الدقيقة والأخبار عالية المصداقية، وبالتالي لا بد من تطوير أدائها بالتركيز على المحتوى الاستقصائي؛ المتسم بالدقة، وهو ما يميز الوكالات عن غيرها.

وأضاف تعليقًا على رعاية وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي انطلاق أعمال الملتقى الافتراضي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، أنه في ظل وجود إمكانات وخبرات إعلامية يُشار إليها بالبنان، مع وجود خطة عمل متكاملة تضعها إدارة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ فإن هناك فائدة وضرورة لاندماج تلك الوكالات في شبه وكالة واحدة، لها هوية مستقلة تنسق عملية التبادل الإخباري وتبثه للوكالات التابعة لها ولجميع الوكالات العالمية، ويحمل شعار وكالة أنباء منظمة العالم الإسلامي.

وقال إن وكالات أنباء العالم الإسلامي مثلها مثل أي وكالة أنباء عالمية لها ثقلها ووزنها، في ظل اجتماع عدة ظروف صعبة جعلت من عمل وكالات الأنباء -بشكل عام - يحتاج إلى جهد مضاعف لتجاوز هذه الظروف والتي تشكل فيها وسائل الإعلام الجديد أهم وأخطر التحديات التي تواجه وكالات الأنباء قاطبة.

وأبان "الشحيتان" أن الأزمات الاقتصادية المتتالية والتي تؤثر بشكل مباشر في أداء وكالة الأنباء التي تريد المنافسة والبقاء على خريطة المنصات الإعلامية ذات الأثر والأهمية، هذا غير المهمة الإنسانية التي تحملها وكالات أنباء دول العالم الإسلامي في تقديم نفسها كحاملة للرسالة الأسمى في الكون، رسالة الدين الإسلامي السمح، وهي منظمة العالم الإسلامي في ظل وجود الدكتور محمد العيسى قادرة على إنجاح هذه الوكالة بشكل يليق بحجم العالم الإسلامي ودوله وشعوبه.

وبيّن أنه لا بد من مراعاة أن التنافسية تغيرت مع ظهور منافسين جديد في ساحة الإعلام، حيث أصبح كل شخص يحمل حسابًا على أي منصة إعلام جديد هو منافس، عليه يجب الاهتمام بالمحتوى من خلال الحرص على الإكثار من المحتوى الاستقصائي المتسم بالدقة وهو ما يميز الوكالات وغيرها من وسائل الإعلام التقليدي عن وسائل الإعلام الجديد، مع ضرورة تقييم الأداء على فترات ثابتة من قِبل متخصصين في تقييم الأداء وإعطاء التوصيات الفاعلة لتطوير الأداء.


واختتم أن وكالات الأنباء تظل المصدر الرئيس لتدفق المعلومات والأخبار الدقيقة وعالية المصداقية، وهنا يبرز أهمية دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية في ترسيخ العمل الإسلامي المشترك من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتقديم خدمات إخبارية متميزة ومتنوعة تتسم بالدقة والموضوعية.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
01:21 AM

متخصص لـ"سبق": وكالة أنباء إسلامية موحدة ومحتوى استقصائي يعزز دور الدول في الأزمات

"الشحيتان" قال إن أخبارها تظل عالية المصداقية ولا بد من استثمار مهمتها الإنسانية

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد المتخصص في الصورة الذهنية هاني الشحيتان لـ"سبق"، أن وكالات أنباء دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة، في الوقت الذي تعد فيه المصدر الأساس للأخبار ذات المعلومات الدقيقة والأخبار عالية المصداقية، وبالتالي لا بد من تطوير أدائها بالتركيز على المحتوى الاستقصائي؛ المتسم بالدقة، وهو ما يميز الوكالات عن غيرها.

وأضاف تعليقًا على رعاية وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي انطلاق أعمال الملتقى الافتراضي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، أنه في ظل وجود إمكانات وخبرات إعلامية يُشار إليها بالبنان، مع وجود خطة عمل متكاملة تضعها إدارة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ فإن هناك فائدة وضرورة لاندماج تلك الوكالات في شبه وكالة واحدة، لها هوية مستقلة تنسق عملية التبادل الإخباري وتبثه للوكالات التابعة لها ولجميع الوكالات العالمية، ويحمل شعار وكالة أنباء منظمة العالم الإسلامي.

وقال إن وكالات أنباء العالم الإسلامي مثلها مثل أي وكالة أنباء عالمية لها ثقلها ووزنها، في ظل اجتماع عدة ظروف صعبة جعلت من عمل وكالات الأنباء -بشكل عام - يحتاج إلى جهد مضاعف لتجاوز هذه الظروف والتي تشكل فيها وسائل الإعلام الجديد أهم وأخطر التحديات التي تواجه وكالات الأنباء قاطبة.

وأبان "الشحيتان" أن الأزمات الاقتصادية المتتالية والتي تؤثر بشكل مباشر في أداء وكالة الأنباء التي تريد المنافسة والبقاء على خريطة المنصات الإعلامية ذات الأثر والأهمية، هذا غير المهمة الإنسانية التي تحملها وكالات أنباء دول العالم الإسلامي في تقديم نفسها كحاملة للرسالة الأسمى في الكون، رسالة الدين الإسلامي السمح، وهي منظمة العالم الإسلامي في ظل وجود الدكتور محمد العيسى قادرة على إنجاح هذه الوكالة بشكل يليق بحجم العالم الإسلامي ودوله وشعوبه.

وبيّن أنه لا بد من مراعاة أن التنافسية تغيرت مع ظهور منافسين جديد في ساحة الإعلام، حيث أصبح كل شخص يحمل حسابًا على أي منصة إعلام جديد هو منافس، عليه يجب الاهتمام بالمحتوى من خلال الحرص على الإكثار من المحتوى الاستقصائي المتسم بالدقة وهو ما يميز الوكالات وغيرها من وسائل الإعلام التقليدي عن وسائل الإعلام الجديد، مع ضرورة تقييم الأداء على فترات ثابتة من قِبل متخصصين في تقييم الأداء وإعطاء التوصيات الفاعلة لتطوير الأداء.


واختتم أن وكالات الأنباء تظل المصدر الرئيس لتدفق المعلومات والأخبار الدقيقة وعالية المصداقية، وهنا يبرز أهمية دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية في ترسيخ العمل الإسلامي المشترك من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتقديم خدمات إخبارية متميزة ومتنوعة تتسم بالدقة والموضوعية.

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