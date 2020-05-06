"الداموك" لرتبة عميد بجوازات الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية.
وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية.
وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية.
وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية.
وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.