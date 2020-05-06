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"الداموك" لرتبة عميد بجوازات الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية.

وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"الداموك" لرتبة عميد بجوازات الرياض
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية.

وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:32 AM

"الداموك" لرتبة عميد بجوازات الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور فيصل بن حسن الداموك من منسوبي جوازات الرياض لرتبة عميد؛ باعتباره من الكفاءات الوطنية.

وقال "الداموك": إن هذه الترقية ستكون عونًا له لمزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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