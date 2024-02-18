"رينارد" يزور برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم ببرشلونة

استثمار من الهيئة العامة للرياضة بمستقبل كرة القدم السعودية

قام مدرب المنتخب السعودي الوطني لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد، بزيارة مقر إقامة صقور المستقبل بمدينة سالو في برشلونة، حيث يقام برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، حيث التقى باللاعبين السعوديين والجهاز الفني للبرنامج مشرفاً على التدريبات.

وتابع هيرفي رينارد تدريبات المنتخب في الصالة الرياضية والتمارين، حيث أثنى على الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني لاستكمال الخطة المرسومة لصقور المستقبل قائلاً: "أود أن أشكر القائمين على هذه الأكاديمية على الجهد الذين يقومون به من أجل تطوير اللاعبين وتطبيق أهم الخطط العالمية سواءً من الناحية الذهنية أو من جانب اللياقة البدنية والتكتيك".

وفيما يخص التجهيزات الخاصة بالأكاديمية، قال رينارد: "تستطيع هذه الأكاديمية من حيث التجهيزات أن تنتج أفضل اللاعبين كما أن موقعها في إسبانيا يساعد على اللعب مع أكبر عدد من الأندية الأوروبية التي تنتهج طرق مختلفة مما يساعد اللاعبين في المستقبل ويخدم المنتخب السعودي".

وتوجه المدرب هيرفي رينارد بكلمة لصقور المستقبل قائلاً: "كل الآمال تقع على عاتقكم لتحقيق الأفضل في المستقبل القريب، حيث إن الجمهور السعودي متعطش لنتائج تعكس طموحاته وثقته في المنتخب الوطني، أنتم هنا اليوم؛ من أجل اكتساب الخبرات التي ستميزكم ليس على صعيد القارة الآسيوية فحسب بل العالمية أيضاً ولدينا كامل الثقة بكم".

وتأتي هذه الزيارة لتعكس اهتمام الهيئة العامة للرياضة وخططها طويلة المدى القائمة على تطوير الشباب وتهيئتهم للمستقبل.

هذا ويستكمل صقور المستقبل برنامجهم المكثف حيث يستعدون لمواجهة مجموعة من أفضل الفرق والمنتخبات الأوروبية؛ بهدف اكتساب الخبرات المختلفة.

الحدير بالذكر أن برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم هو استثمار من قبل الهيئة العامة للرياضة بمستقبل كرة القدم السعودية وذلك بابتعاث أفضل اللاعبين السعوديين تحت سن العشرين، في السنة الأولى، إلى مركز الأداء المميز في مدينة سالو الإسبانية. والبرنامج سوف يستمر لمدة أربع سنوات ويقدم أفضل التدريبات الفردية والجماعية تحت إشراف طاقم تدريب أوروبي من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى خوض مباريات وبطولات ضد أفضل الأندية والمنتخبات والأكاديميات في أوروبا، وسينضم اللاعبون إلى الأندية الأوروبية المختلفة على سبيل الإعارة خلال الـ4 أعوام، كخطوة أخيرة قبل العودة إلى أنديتهم الأصلية في السعودية.