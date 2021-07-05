شدد أمين منطقة عسير الدكتور و ليد الحميدي على المقاولين بسرعة تنفيذ مشروعي طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك والنميص مع طريق الملك عبدالله وطريق مرحبا ألف الرابط بين طريق المطار وأبوهريرة (الأربعين) وإنجازهما في الوقت المحدد، مؤكداً على ضرورة إنهاء المشروعين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية. جاء ذلك خلال تفقده برفقة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عبدالله دلبوح ومدير عام المشاريع المهندس مقرن الشهراني تنفيذ المشروعين الجاري تنفيذهما في مدينة أبها ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وجاءت جولة الأمين الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعين ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية. كما أكد الحميدي حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بأفضل معايير الجودة والسلامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وفق أعلى المعايير.. أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز طريقي "الثلاثين ومرحبا ألف" رائد القرفي سبق 2021-07-05 شدد أمين منطقة عسير الدكتور و ليد الحميدي على المقاولين بسرعة تنفيذ مشروعي طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك والنميص مع طريق الملك عبدالله وطريق مرحبا ألف الرابط بين طريق المطار وأبوهريرة (الأربعين) وإنجازهما في الوقت المحدد، مؤكداً على ضرورة إنهاء المشروعين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.



جاء ذلك خلال تفقده برفقة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عبدالله دلبوح ومدير عام المشاريع المهندس مقرن الشهراني تنفيذ المشروعين الجاري تنفيذهما في مدينة أبها ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وجاءت جولة الأمين الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعين ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية.



كما أكد الحميدي حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بأفضل معايير الجودة والسلامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 02:24 PM

وفق أعلى المعايير.. أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز طريقي "الثلاثين ومرحبا ألف" ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة





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شدد أمين منطقة عسير الدكتور و ليد الحميدي على المقاولين بسرعة تنفيذ مشروعي طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك والنميص مع طريق الملك عبدالله وطريق مرحبا ألف الرابط بين طريق المطار وأبوهريرة (الأربعين) وإنجازهما في الوقت المحدد، مؤكداً على ضرورة إنهاء المشروعين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.



جاء ذلك خلال تفقده برفقة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عبدالله دلبوح ومدير عام المشاريع المهندس مقرن الشهراني تنفيذ المشروعين الجاري تنفيذهما في مدينة أبها ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وجاءت جولة الأمين الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعين ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية.



كما أكد الحميدي حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بأفضل معايير الجودة والسلامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.