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أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق": مهلة جديدة لنقل ورش "كعكية مكة"

سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة الملاك

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها أنه تم إعطاء مهلة جديدة لأصحاب وملاك ورش الكعكية بمكة المكرمة، والذي كان مقرراً نقلها إلى مدينة السيارات بالعكيشية في تاريخ أقصاه 30 ذي الحجة من العام الماضي.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم المتعلق بمهلة نقل ورش الكعكية إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ نفيدكم بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة ملاك الورش.
وأضاف: تقدم عدد منهم وطلبوا مهلة لتجهيز المواقع الجديدة، إضافة إلى إنهاء ما لديهم من أعمال مع عملائهم، وقد استجاب أمين العاصمة لطلبهم وتم تمديد المهلة.

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أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق": مهلة جديدة لنقل ورش "كعكية مكة"
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها أنه تم إعطاء مهلة جديدة لأصحاب وملاك ورش الكعكية بمكة المكرمة، والذي كان مقرراً نقلها إلى مدينة السيارات بالعكيشية في تاريخ أقصاه 30 ذي الحجة من العام الماضي.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم المتعلق بمهلة نقل ورش الكعكية إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ نفيدكم بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة ملاك الورش.
وأضاف: تقدم عدد منهم وطلبوا مهلة لتجهيز المواقع الجديدة، إضافة إلى إنهاء ما لديهم من أعمال مع عملائهم، وقد استجاب أمين العاصمة لطلبهم وتم تمديد المهلة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
06:27 PM

أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق": مهلة جديدة لنقل ورش "كعكية مكة"

سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة الملاك

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,652

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها أنه تم إعطاء مهلة جديدة لأصحاب وملاك ورش الكعكية بمكة المكرمة، والذي كان مقرراً نقلها إلى مدينة السيارات بالعكيشية في تاريخ أقصاه 30 ذي الحجة من العام الماضي.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم المتعلق بمهلة نقل ورش الكعكية إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ نفيدكم بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة ملاك الورش.
وأضاف: تقدم عدد منهم وطلبوا مهلة لتجهيز المواقع الجديدة، إضافة إلى إنهاء ما لديهم من أعمال مع عملائهم، وقد استجاب أمين العاصمة لطلبهم وتم تمديد المهلة.

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