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"الصحة" تحدد بداية ونهاية فترة العزل أو الحجر المنزلي لكوفيد١٩

حددت "الصحة" بداية فترة العزل والحجر المنزلي ونهايتها للمصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته من خلال منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر، أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفيروس بغضّ النظر عن الفحص المخبري؛ بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

وأجابت "الصحة" عن استفسار حول "أب" أصيب بفيروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما، وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يومًا يحجرون أنفسهم؟

حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام؛ فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة ١٤ يومًا، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة ١٠ أيام من ظهور الأعراض بغضّ النظر عن فترة العزل الأصلية وهي ١٤ يومًا؛ مؤكدة أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ٣ أيام.

ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1279830524404654080?s=21

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحدد بداية ونهاية فترة العزل أو الحجر المنزلي لكوفيد١٩
سبق

حددت "الصحة" بداية فترة العزل والحجر المنزلي ونهايتها للمصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته من خلال منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر، أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفيروس بغضّ النظر عن الفحص المخبري؛ بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

وأجابت "الصحة" عن استفسار حول "أب" أصيب بفيروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما، وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يومًا يحجرون أنفسهم؟

حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام؛ فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة ١٤ يومًا، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة ١٠ أيام من ظهور الأعراض بغضّ النظر عن فترة العزل الأصلية وهي ١٤ يومًا؛ مؤكدة أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ٣ أيام.

ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1279830524404654080?s=21

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
09:54 AM

"الصحة" تحدد بداية ونهاية فترة العزل أو الحجر المنزلي لكوفيد١٩

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
12,871

حددت "الصحة" بداية فترة العزل والحجر المنزلي ونهايتها للمصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته من خلال منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر، أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفيروس بغضّ النظر عن الفحص المخبري؛ بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

وأجابت "الصحة" عن استفسار حول "أب" أصيب بفيروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما، وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يومًا يحجرون أنفسهم؟

حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام؛ فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة ١٤ يومًا، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة ١٠ أيام من ظهور الأعراض بغضّ النظر عن فترة العزل الأصلية وهي ١٤ يومًا؛ مؤكدة أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ٣ أيام.

ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1279830524404654080?s=21

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