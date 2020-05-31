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الوجه الآخر للوباء.. 48 مليار دولار عائدات شركات الإنترنت الصينية بفضل كورونا

لزيادة الاعتماد عليها والانتقال من العمل في المكاتب إلى المنازل

حافظ قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة به، على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وعززت أرباحها في زمن تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن كبريات شركات الإنترنت الصينية حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (نحو 48.32 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة بـ 4.9 % على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 4.8 %، على أساس سنوي، إلى 32.7 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 مليار يوان، بزيادة 5.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بحسب "روسيا اليوم".

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته ثلاثة ملايين يوان خلال العام السابق.

وجنت شركات التكنولوجيا الكبرى أرباحاً طائلة نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة كورونا، وتحول الحياة العملية إلى افتراضية، والانتقال من العمل في المكاتب إلى العمل من المنازل بمساعدة الشبكة العنكبوتية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الوجه الآخر للوباء.. 48 مليار دولار عائدات شركات الإنترنت الصينية بفضل كورونا
سبق

حافظ قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة به، على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وعززت أرباحها في زمن تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن كبريات شركات الإنترنت الصينية حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (نحو 48.32 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة بـ 4.9 % على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 4.8 %، على أساس سنوي، إلى 32.7 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 مليار يوان، بزيادة 5.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بحسب "روسيا اليوم".

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته ثلاثة ملايين يوان خلال العام السابق.

وجنت شركات التكنولوجيا الكبرى أرباحاً طائلة نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة كورونا، وتحول الحياة العملية إلى افتراضية، والانتقال من العمل في المكاتب إلى العمل من المنازل بمساعدة الشبكة العنكبوتية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:33 PM

الوجه الآخر للوباء.. 48 مليار دولار عائدات شركات الإنترنت الصينية بفضل كورونا

لزيادة الاعتماد عليها والانتقال من العمل في المكاتب إلى المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حافظ قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة به، على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وعززت أرباحها في زمن تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن كبريات شركات الإنترنت الصينية حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (نحو 48.32 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة بـ 4.9 % على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 4.8 %، على أساس سنوي، إلى 32.7 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 مليار يوان، بزيادة 5.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بحسب "روسيا اليوم".

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته ثلاثة ملايين يوان خلال العام السابق.

وجنت شركات التكنولوجيا الكبرى أرباحاً طائلة نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة كورونا، وتحول الحياة العملية إلى افتراضية، والانتقال من العمل في المكاتب إلى العمل من المنازل بمساعدة الشبكة العنكبوتية.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,662
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,978
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
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