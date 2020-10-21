النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#طيران_اديل يضيف مطار حائل لشبكة رحلاته الجوية

بسعر يبدأ من ١٤٩ ريالاً

أعلن "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي بالمملكة، عن تحديث على شبكة رحلاته الجوية المتنامية شملت عودة إضافة مطار حائل لحركة التشغيل، وذلك بواقع رحلة يومياً من وإلى العاصمة الرياض، وفي توقيت ملائم يلبي رغبات وتطلعات واحتياجات زوار وقاطني المنطقة.

وتحمل الرحلة الجديدة المخصصة لخدمة الأهالي والمقيمين في منطقة حائل الرقم F34242، والتي تنطلق من مطار الملك خالد بالرياض عند الساعة الخامسة والنصف عصراً لتصل مطار حائل عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، مستغرقةً زمن طيران قدره ساعة وخمس عشرة دقيقة.

كما تحمل رحلة العودة من مطار حائل إلى مطار الملك خالد بالرياض الرقم F34245 والتي تغادر مطار حائل عند الساعة الساعة السابعة وأربعين دقيقة لتصل الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء.

هذا وتتميز الرحلة الجديدة لمطار حائل، إضافةً إلى توقيتها المتميز أيضاً، بعروض أسعار رائعة وتشجيعية؛ حيث تبدأ من ١٤٩ ريالاً، وهي متوفرة حالياً للحجز والدفع وذلك عبر زيارة موقع "طيرن أديل" الإلكتروني www.flyadeal.com الذي يوفر كافة الخدمات ويتمتع بإمكانات متعددة، والتي توفر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات الحجز والدفع وإصدارات بطاقات الصعود آلياً، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن عودة إضافة رحلة حائل إلى منظومة التشغيل لرحلات طيران أديل، وما سيتبعها من خطوات إيجابية مستقبلية تأتي في إطار الخطة الموضوعة لعودة كافة رحلات الشركة إلى حجم التشغيل الطبيعي، وذلك قبل جائحة كورونا من خلال إطار زمني ووفق الالتزام بكافة التدابير والاحترازات والإجراءات الصحية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة.

هذا ويتضمن أسطول "طيران أديل" الحالي (١٢) طائرة حديثة تحلق بتميز في سماء الوطن، وذلك لخدمة (١٠) محطات داخلية هي: (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة، حائل، جازان، أبها، تبوك، الطائف)؛ حيث تقدم رحلات جوية بأسعار تنافسية تحت شعار #سافربأقلالاسعار.

طيران أديل

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
#طيران_اديل يضيف مطار حائل لشبكة رحلاته الجوية
سبق

أعلن "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي بالمملكة، عن تحديث على شبكة رحلاته الجوية المتنامية شملت عودة إضافة مطار حائل لحركة التشغيل، وذلك بواقع رحلة يومياً من وإلى العاصمة الرياض، وفي توقيت ملائم يلبي رغبات وتطلعات واحتياجات زوار وقاطني المنطقة.

وتحمل الرحلة الجديدة المخصصة لخدمة الأهالي والمقيمين في منطقة حائل الرقم F34242، والتي تنطلق من مطار الملك خالد بالرياض عند الساعة الخامسة والنصف عصراً لتصل مطار حائل عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، مستغرقةً زمن طيران قدره ساعة وخمس عشرة دقيقة.

كما تحمل رحلة العودة من مطار حائل إلى مطار الملك خالد بالرياض الرقم F34245 والتي تغادر مطار حائل عند الساعة الساعة السابعة وأربعين دقيقة لتصل الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء.

هذا وتتميز الرحلة الجديدة لمطار حائل، إضافةً إلى توقيتها المتميز أيضاً، بعروض أسعار رائعة وتشجيعية؛ حيث تبدأ من ١٤٩ ريالاً، وهي متوفرة حالياً للحجز والدفع وذلك عبر زيارة موقع "طيرن أديل" الإلكتروني www.flyadeal.com الذي يوفر كافة الخدمات ويتمتع بإمكانات متعددة، والتي توفر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات الحجز والدفع وإصدارات بطاقات الصعود آلياً، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن عودة إضافة رحلة حائل إلى منظومة التشغيل لرحلات طيران أديل، وما سيتبعها من خطوات إيجابية مستقبلية تأتي في إطار الخطة الموضوعة لعودة كافة رحلات الشركة إلى حجم التشغيل الطبيعي، وذلك قبل جائحة كورونا من خلال إطار زمني ووفق الالتزام بكافة التدابير والاحترازات والإجراءات الصحية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة.

هذا ويتضمن أسطول "طيران أديل" الحالي (١٢) طائرة حديثة تحلق بتميز في سماء الوطن، وذلك لخدمة (١٠) محطات داخلية هي: (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة، حائل، جازان، أبها، تبوك، الطائف)؛ حيث تقدم رحلات جوية بأسعار تنافسية تحت شعار #سافربأقلالاسعار.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
04:50 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:12 PM

#طيران_اديل يضيف مطار حائل لشبكة رحلاته الجوية

بسعر يبدأ من ١٤٩ ريالاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
807

أعلن "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي بالمملكة، عن تحديث على شبكة رحلاته الجوية المتنامية شملت عودة إضافة مطار حائل لحركة التشغيل، وذلك بواقع رحلة يومياً من وإلى العاصمة الرياض، وفي توقيت ملائم يلبي رغبات وتطلعات واحتياجات زوار وقاطني المنطقة.

وتحمل الرحلة الجديدة المخصصة لخدمة الأهالي والمقيمين في منطقة حائل الرقم F34242، والتي تنطلق من مطار الملك خالد بالرياض عند الساعة الخامسة والنصف عصراً لتصل مطار حائل عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، مستغرقةً زمن طيران قدره ساعة وخمس عشرة دقيقة.

كما تحمل رحلة العودة من مطار حائل إلى مطار الملك خالد بالرياض الرقم F34245 والتي تغادر مطار حائل عند الساعة الساعة السابعة وأربعين دقيقة لتصل الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء.

هذا وتتميز الرحلة الجديدة لمطار حائل، إضافةً إلى توقيتها المتميز أيضاً، بعروض أسعار رائعة وتشجيعية؛ حيث تبدأ من ١٤٩ ريالاً، وهي متوفرة حالياً للحجز والدفع وذلك عبر زيارة موقع "طيرن أديل" الإلكتروني www.flyadeal.com الذي يوفر كافة الخدمات ويتمتع بإمكانات متعددة، والتي توفر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات الحجز والدفع وإصدارات بطاقات الصعود آلياً، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن عودة إضافة رحلة حائل إلى منظومة التشغيل لرحلات طيران أديل، وما سيتبعها من خطوات إيجابية مستقبلية تأتي في إطار الخطة الموضوعة لعودة كافة رحلات الشركة إلى حجم التشغيل الطبيعي، وذلك قبل جائحة كورونا من خلال إطار زمني ووفق الالتزام بكافة التدابير والاحترازات والإجراءات الصحية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة.

هذا ويتضمن أسطول "طيران أديل" الحالي (١٢) طائرة حديثة تحلق بتميز في سماء الوطن، وذلك لخدمة (١٠) محطات داخلية هي: (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة، حائل، جازان، أبها، تبوك، الطائف)؛ حيث تقدم رحلات جوية بأسعار تنافسية تحت شعار #سافربأقلالاسعار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,119
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,578

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة