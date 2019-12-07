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الأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة"

حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه المتعلق بمنطقة الرياض يشمل "الدوادمي والمجمعة وحريملاء ورماح"، ويبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم وينتهي 11 مساءً.

وأضافت: التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الخفجي والنعيرية ورأس تنورة"، ويبدأ أيضاً في الساعة الرابعة مساء اليوم وينتهي في العاشرة مساءً.

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الأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه المتعلق بمنطقة الرياض يشمل "الدوادمي والمجمعة وحريملاء ورماح"، ويبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم وينتهي 11 مساءً.

وأضافت: التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الخفجي والنعيرية ورأس تنورة"، ويبدأ أيضاً في الساعة الرابعة مساء اليوم وينتهي في العاشرة مساءً.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
12:21 PM

الأمطار تواعد الرياض والشرقية .. تنبيه متقدم وموعدنا "الرابعة"

حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه المتعلق بمنطقة الرياض يشمل "الدوادمي والمجمعة وحريملاء ورماح"، ويبدأ في الساعة الرابعة من مساء اليوم وينتهي 11 مساءً.

وأضافت: التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الخفجي والنعيرية ورأس تنورة"، ويبدأ أيضاً في الساعة الرابعة مساء اليوم وينتهي في العاشرة مساءً.

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