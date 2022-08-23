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شرطة حائل: الإطاحة بمواطن حاول اقتلاع صراف آلي وتحطيمه

للاستيلاء على محتوياته مستخدمًا شيولًا

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لضلوعه في ارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه، ومحاولة تحطيمه، والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة "شيول".

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولي بحقه؛ أقر بما نسب إليه؛ حيث تم توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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شرطة حائل: الإطاحة بمواطن حاول اقتلاع صراف آلي وتحطيمه
سبق

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لضلوعه في ارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه، ومحاولة تحطيمه، والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة "شيول".

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولي بحقه؛ أقر بما نسب إليه؛ حيث تم توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
04:36 PM

شرطة حائل: الإطاحة بمواطن حاول اقتلاع صراف آلي وتحطيمه

للاستيلاء على محتوياته مستخدمًا شيولًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
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أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لضلوعه في ارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه، ومحاولة تحطيمه، والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة "شيول".

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولي بحقه؛ أقر بما نسب إليه؛ حيث تم توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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