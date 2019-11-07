الاتفاق يواجه النجمة .. وضمك لتصحيح المسار واستعادة التوازن

اليوم خمس مباريات في دور الـ 64 لكأس الملك



تستكمل اليوم الخميس منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات نتائجها لا تقبل القسمة على اثنين.

ففي ملعب نادي النجمة في عنيزة يحل الاتفاق ضيفًا ثقيلاً على نادي التقدم صاحب المركز 17 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى عند الساعة (3:25) عصرًا.

يسعى الضيوف لاستغلال عامل الخبرة والتفوق الفني للعودة إلى الدمام ببطاقة الترشح للدور المقبل للمضي قدمًا في البطولة إلى أدوار متقدمة.

ويدرك المدرب الوطني خالد العطوي أهمية اللقاء لذا سيعمل من الناحية الفنية والتكتيكية على الخروج بنتيجة الفوز لتجنب الوقوع في المحظور.

في المقابل يأمل فريق التقدم تحقيق مفاجأة والإطاحة بمنافسه من خلال استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز في الباحة يستضيف فريق الحجاز أحد فرق الدرجة الثانية نادي ضمك متذيل ترتيب دوري المحترفين عند الساعة (3:45) عصرًا.

يتطلع فريق ضمك لاستعادة توازنه ومداواة جراحه للظفر ببطاقة التأهل لدور الـ32 من البطولة من أجل مصالحة جماهيره ولإعطاء الفريق دفعة معنوية مهمة في استحقاقاته القادمة في الدوري.

في حين يأمل فريق الحجاز الخروج بنتيجة إيجابية لإسعاد أنصاره لكي تمنح اللاعبين جرعة معنوية قوية قبل مواجهة الشرق يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الدوري.

ويواجه فريق الشعلة الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى نظيره الصقور صاحب المركز ما قبل الأخير على لائحة جدول المجموعة الأولى من دوري الثانية على ملعب نادي الشعلة بالخرج عند الساعة (3:15) عصرًا.

يدخل أصحاب الضيافة اللقاء وعينه على بطاقة الترشح ولا شيء غيرها فهو حسابيًا على الورق الأقرب لحسمها لمصلحته لعدة عوامل كما أن نتيجة اللقاء ستشكل منعطفًا مهمًا في مسيرة الفريق هذا الموسم.

أما الضيوف يأملون الخروج بأقل الأضرار من الأهداف نظرًا لفارق الإمكانات بين الفريقين.

وعلى ملعب جامعة نجران يستضيف فريق نجران فريق الخلود من الدرجة الثانية عند الساعة (6:10) مساءً.

يبحث أصحاب الضيافة عن تحقيق الفوز لخطف بطاقة الترشح لمواصلة مشواره بالبطولة لإثبات أن نتائجه في الدوري لا تعكس قوة الفريق.

في المقابل يطمح فريق الخلود في تحقيق مفاجأة تعكر الأجواء لدى منافسه وتضعه في دور الـ 32 في إنجاز يعد جيدًا للفريق في سجله التاريخي.

وينزل فريق الوشم ثاني الترتيب في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثانية ضيفًا على فريق الطائي ثامن الترتيب في دوري الدرجة الأولى على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بحائل عند الساعة (3:25) مساءً.

يتطلع فريق الطائي لاستغلال عاملي الأرض والجماهير للظفر ببطاقة التأهل للدور الـ32 من البطولة.

في حين يأمل فريق الوشم استثمار الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه للعودة بفوز يمنح الفريق دفعة جيدة في المباريات القادمة.