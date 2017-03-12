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قيادة القوات البرية تختتم أعمال الاجتماع السنوي بقادة المناطق

ناقش جميع الجوانب التي تهتم بتطوير قدرات وإمكانات القوات

اختتم قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير اليوم، أعمال الاجتماع الدوري السنوي بقادة المناطق العسكرية لعام (1441هـ) في مقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية في الرياض، الذي استمر لثلاثة أيام، كما يعقد هذا الاجتماع سنوياً لمناقشة جميع الجوانب التي تهتم بتطوير قدرات وإمكانات القوات البرية الملكية السعودية في مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول من الاجتماع حفل تكريم أبطال منسوبي القوات البرية الملكية السعودية من مصابي عمليات (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) وتكريم عدد من كبار القادة المتقاعدين وتقليد عدد من كبار الضباط الأوسمة الحاصلين عليها (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة، وسام الملك فيصل الدرجة الثالثة، وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة).

كما شهد اليوم الثاني إطلاق جائزة قائد القوات البرية الملكية السعودية للتميز، حيث تهدف إلى تحفيز بيئة العمل (الإدارية والتعليمية والميدانية) نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين إدارياً، وعلمياً، وعملياً ونشر ثقافة التميز والعمل المتقن ضمن بيئة محفزة للمواهب والمبدعين لتعزز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

واختتمت وقائع أعمال الاجتماع اليوم الخميس على شرف قائد القوات البرية الملكية السعودية وبحضور نائب قائد القوات البرية البرية الملكية السعودية وقادة المناطق ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات المرتبطين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قيادة القوات البرية تختتم أعمال الاجتماع السنوي بقادة المناطق
سبق

اختتم قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير اليوم، أعمال الاجتماع الدوري السنوي بقادة المناطق العسكرية لعام (1441هـ) في مقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية في الرياض، الذي استمر لثلاثة أيام، كما يعقد هذا الاجتماع سنوياً لمناقشة جميع الجوانب التي تهتم بتطوير قدرات وإمكانات القوات البرية الملكية السعودية في مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول من الاجتماع حفل تكريم أبطال منسوبي القوات البرية الملكية السعودية من مصابي عمليات (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) وتكريم عدد من كبار القادة المتقاعدين وتقليد عدد من كبار الضباط الأوسمة الحاصلين عليها (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة، وسام الملك فيصل الدرجة الثالثة، وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة).

كما شهد اليوم الثاني إطلاق جائزة قائد القوات البرية الملكية السعودية للتميز، حيث تهدف إلى تحفيز بيئة العمل (الإدارية والتعليمية والميدانية) نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين إدارياً، وعلمياً، وعملياً ونشر ثقافة التميز والعمل المتقن ضمن بيئة محفزة للمواهب والمبدعين لتعزز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

واختتمت وقائع أعمال الاجتماع اليوم الخميس على شرف قائد القوات البرية الملكية السعودية وبحضور نائب قائد القوات البرية البرية الملكية السعودية وقادة المناطق ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات المرتبطين.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:34 PM

قيادة القوات البرية تختتم أعمال الاجتماع السنوي بقادة المناطق

ناقش جميع الجوانب التي تهتم بتطوير قدرات وإمكانات القوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير اليوم، أعمال الاجتماع الدوري السنوي بقادة المناطق العسكرية لعام (1441هـ) في مقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية في الرياض، الذي استمر لثلاثة أيام، كما يعقد هذا الاجتماع سنوياً لمناقشة جميع الجوانب التي تهتم بتطوير قدرات وإمكانات القوات البرية الملكية السعودية في مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول من الاجتماع حفل تكريم أبطال منسوبي القوات البرية الملكية السعودية من مصابي عمليات (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) وتكريم عدد من كبار القادة المتقاعدين وتقليد عدد من كبار الضباط الأوسمة الحاصلين عليها (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة، وسام الملك فيصل الدرجة الثالثة، وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة).

كما شهد اليوم الثاني إطلاق جائزة قائد القوات البرية الملكية السعودية للتميز، حيث تهدف إلى تحفيز بيئة العمل (الإدارية والتعليمية والميدانية) نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين إدارياً، وعلمياً، وعملياً ونشر ثقافة التميز والعمل المتقن ضمن بيئة محفزة للمواهب والمبدعين لتعزز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

واختتمت وقائع أعمال الاجتماع اليوم الخميس على شرف قائد القوات البرية الملكية السعودية وبحضور نائب قائد القوات البرية البرية الملكية السعودية وقادة المناطق ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات المرتبطين.

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