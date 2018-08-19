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تعرف على أول سعودية تتولى منصب عميدة موارد بشرية في جامعة غير نسائية

بعد قرار أصدره مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتكليف "ابتسام المثال"

أصدر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش قراراً بتكليف الدكتور ابتسام بنت محمد المثّال عميدة لعمادة الموارد البشرية بالجامعة.

وثمنت الدكتورة ابتسام المثّال قرار مدير الجامعة، داعية الله أن تكون عند حسن الظن ومحل ثقة الجميع، وأن يكون هذا التكليف استمراراً لعجلة التنمية البشرية وتطويراً للكوادر الوطنية في الجامعة ضمن أهداف المملكة لتمكين القيادات النسائية والتي من شأنها أن ترفع سقف العمل والإنجاز والدقة مما ينعكس إيجاباً على العمل في هذا الصرح العلمي، مشيرة إلى تطلعها للعمل مع موظفي وموظفات العمادة بكل شغف وحماس، داعيةً الله -العلي القدير- أن يوفقها ويسدد بالخير خطاها.

يذكر أن الدكتورة "المثال" تعد بذلك أول امرأة سعودية تتولى منصب عميدة الموارد البشرية في جامعة غير نسائية بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على أول سعودية تتولى منصب عميدة موارد بشرية في جامعة غير نسائية
سبق

أصدر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش قراراً بتكليف الدكتور ابتسام بنت محمد المثّال عميدة لعمادة الموارد البشرية بالجامعة.

وثمنت الدكتورة ابتسام المثّال قرار مدير الجامعة، داعية الله أن تكون عند حسن الظن ومحل ثقة الجميع، وأن يكون هذا التكليف استمراراً لعجلة التنمية البشرية وتطويراً للكوادر الوطنية في الجامعة ضمن أهداف المملكة لتمكين القيادات النسائية والتي من شأنها أن ترفع سقف العمل والإنجاز والدقة مما ينعكس إيجاباً على العمل في هذا الصرح العلمي، مشيرة إلى تطلعها للعمل مع موظفي وموظفات العمادة بكل شغف وحماس، داعيةً الله -العلي القدير- أن يوفقها ويسدد بالخير خطاها.

يذكر أن الدكتورة "المثال" تعد بذلك أول امرأة سعودية تتولى منصب عميدة الموارد البشرية في جامعة غير نسائية بالمملكة.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
03:23 PM

تعرف على أول سعودية تتولى منصب عميدة موارد بشرية في جامعة غير نسائية

بعد قرار أصدره مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتكليف "ابتسام المثال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أصدر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش قراراً بتكليف الدكتور ابتسام بنت محمد المثّال عميدة لعمادة الموارد البشرية بالجامعة.

وثمنت الدكتورة ابتسام المثّال قرار مدير الجامعة، داعية الله أن تكون عند حسن الظن ومحل ثقة الجميع، وأن يكون هذا التكليف استمراراً لعجلة التنمية البشرية وتطويراً للكوادر الوطنية في الجامعة ضمن أهداف المملكة لتمكين القيادات النسائية والتي من شأنها أن ترفع سقف العمل والإنجاز والدقة مما ينعكس إيجاباً على العمل في هذا الصرح العلمي، مشيرة إلى تطلعها للعمل مع موظفي وموظفات العمادة بكل شغف وحماس، داعيةً الله -العلي القدير- أن يوفقها ويسدد بالخير خطاها.

يذكر أن الدكتورة "المثال" تعد بذلك أول امرأة سعودية تتولى منصب عميدة الموارد البشرية في جامعة غير نسائية بالمملكة.

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