النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية الاتحاد الإفريقي.. مباحثات سد النهضة تتواصل لليوم التاسع على التوالي

الوفد المصري استعرض الصياغات البديلة لبلاده خلال اجتماع اللجنة الفني

تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية أمس إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عُقد أمس.

وأوضح البيان أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

سد النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
برعاية الاتحاد الإفريقي.. مباحثات سد النهضة تتواصل لليوم التاسع على التوالي
سبق

تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية أمس إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عُقد أمس.

وأوضح البيان أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:14 AM

برعاية الاتحاد الإفريقي.. مباحثات سد النهضة تتواصل لليوم التاسع على التوالي

الوفد المصري استعرض الصياغات البديلة لبلاده خلال اجتماع اللجنة الفني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
592

تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية أمس إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عُقد أمس.

وأوضح البيان أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة