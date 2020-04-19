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"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان و"المدني" تتفاعل

مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان و"المدني" تتفاعل
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:08 AM

"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان و"المدني" تتفاعل

مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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