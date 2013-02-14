"شتاينماير" يفوز برئاسة ألمانيا لولاية ثانية

حمّل روسيا مسؤولية اندلاع حرب في أوروبا

‬أُعيد انتخاب الرئيس الألماني الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير، اليوم (الأحد) لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في هذا المنصب الفخري، وبذلك يكون شتاينماير خامس رئيس ألماني ينتزع فترة ولاية ثانية.

وفاز "شتاينماير" وزير الخارجية السابق، الذي يتولى منصب الرئاسة منذ عام 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلت خصيصًا لذلك، تضم نوابًا وعددًا كبيرًا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني، وفقًا لـ"يورونيوز".

وحمّل "شتاينماير" روسيا في أعقاب انتخابه مسؤولية خطر اندلاع الحرب في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، عشية زيارة المستشار أولاف شولتز لكييف وبعدها إلى موسكو.