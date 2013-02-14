النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شتاينماير" يفوز برئاسة ألمانيا لولاية ثانية

حمّل روسيا مسؤولية اندلاع حرب في أوروبا

‬أُعيد انتخاب الرئيس الألماني الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير، اليوم (الأحد) لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في هذا المنصب الفخري، وبذلك يكون شتاينماير خامس رئيس ألماني ينتزع فترة ولاية ثانية.

وفاز "شتاينماير" وزير الخارجية السابق، الذي يتولى منصب الرئاسة منذ عام 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلت خصيصًا لذلك، تضم نوابًا وعددًا كبيرًا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني، وفقًا لـ"يورونيوز".

وحمّل "شتاينماير" روسيا في أعقاب انتخابه مسؤولية خطر اندلاع الحرب في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، عشية زيارة المستشار أولاف شولتز لكييف وبعدها إلى موسكو.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"شتاينماير" يفوز برئاسة ألمانيا لولاية ثانية
سبق

‬أُعيد انتخاب الرئيس الألماني الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير، اليوم (الأحد) لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في هذا المنصب الفخري، وبذلك يكون شتاينماير خامس رئيس ألماني ينتزع فترة ولاية ثانية.

وفاز "شتاينماير" وزير الخارجية السابق، الذي يتولى منصب الرئاسة منذ عام 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلت خصيصًا لذلك، تضم نوابًا وعددًا كبيرًا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني، وفقًا لـ"يورونيوز".

وحمّل "شتاينماير" روسيا في أعقاب انتخابه مسؤولية خطر اندلاع الحرب في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، عشية زيارة المستشار أولاف شولتز لكييف وبعدها إلى موسكو.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:30 PM

"شتاينماير" يفوز برئاسة ألمانيا لولاية ثانية

حمّل روسيا مسؤولية اندلاع حرب في أوروبا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,319

‬أُعيد انتخاب الرئيس الألماني الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير، اليوم (الأحد) لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في هذا المنصب الفخري، وبذلك يكون شتاينماير خامس رئيس ألماني ينتزع فترة ولاية ثانية.

وفاز "شتاينماير" وزير الخارجية السابق، الذي يتولى منصب الرئاسة منذ عام 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلت خصيصًا لذلك، تضم نوابًا وعددًا كبيرًا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني، وفقًا لـ"يورونيوز".

وحمّل "شتاينماير" روسيا في أعقاب انتخابه مسؤولية خطر اندلاع الحرب في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، عشية زيارة المستشار أولاف شولتز لكييف وبعدها إلى موسكو.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,442
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,108
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,104

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة