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في زيارة رسمية.. الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية بقصر المرادية

سلّمه دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة

استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقصر المرادية الرئاسي، اليوم؛ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى العاصمة الجزائر في زيارة رسمية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أعلن سمو وزير الخارجية أنه سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة.

ووصف سموه العلاقات بين البلدين بالعريقة والراسخة، معبرًا عن التطلّع لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما نوه سموه إلى توافق المواقف بين البلدين، مبينًا حرص المملكة على التنسيق مع الجزائر في كل ما فيه مصلحة العالم العربي والإسلامي.

حضر الاستقبال: مساعد وزير الدولة للشؤون العربية الإفريقية السفير سامي بن عبد الله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، والوفد المرافق لسموه.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الجزائر الرئيس الجزائري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في زيارة رسمية.. الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية بقصر المرادية
سبق

استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقصر المرادية الرئاسي، اليوم؛ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى العاصمة الجزائر في زيارة رسمية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أعلن سمو وزير الخارجية أنه سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة.

ووصف سموه العلاقات بين البلدين بالعريقة والراسخة، معبرًا عن التطلّع لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما نوه سموه إلى توافق المواقف بين البلدين، مبينًا حرص المملكة على التنسيق مع الجزائر في كل ما فيه مصلحة العالم العربي والإسلامي.

حضر الاستقبال: مساعد وزير الدولة للشؤون العربية الإفريقية السفير سامي بن عبد الله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، والوفد المرافق لسموه.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:13 PM

في زيارة رسمية.. الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية بقصر المرادية

سلّمه دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقصر المرادية الرئاسي، اليوم؛ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى العاصمة الجزائر في زيارة رسمية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أعلن سمو وزير الخارجية أنه سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة.

ووصف سموه العلاقات بين البلدين بالعريقة والراسخة، معبرًا عن التطلّع لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما نوه سموه إلى توافق المواقف بين البلدين، مبينًا حرص المملكة على التنسيق مع الجزائر في كل ما فيه مصلحة العالم العربي والإسلامي.

حضر الاستقبال: مساعد وزير الدولة للشؤون العربية الإفريقية السفير سامي بن عبد الله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، والوفد المرافق لسموه.

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