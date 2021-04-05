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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للبنك "الأهلي"

الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية من خلال عروض مبادلة

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي، الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية من خلال عروض مبادلة أوراق مالية، وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في مجموعة سامبا المالية، هذا اليوم الإثنين 23 / 08 / 1442هـ الموافق 05 / 04 / 2021م.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للبنك "الأهلي"
سبق

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي، الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية من خلال عروض مبادلة أوراق مالية، وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في مجموعة سامبا المالية، هذا اليوم الإثنين 23 / 08 / 1442هـ الموافق 05 / 04 / 2021م.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
08:47 AM

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للبنك "الأهلي"

الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية من خلال عروض مبادلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي، الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية من خلال عروض مبادلة أوراق مالية، وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في مجموعة سامبا المالية، هذا اليوم الإثنين 23 / 08 / 1442هـ الموافق 05 / 04 / 2021م.

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