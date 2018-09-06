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ربط تجديد إقامة أبناء الوافدين "فوق السادسة" بالبصمة وجواز السفر المستقل

دعوة من "جوازات عسير" إلى أهمية تسجيل الخصائص الحيوية.. متطلب للطلبة الجدد

دعت جوازات منطقة عسير الوافدين المقيمين بمنطقة عسير إلى أهمية تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" للمرافقين أبناء الوافدين لمن بلغت أعمارهم السنة السادسة فأكثر، مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن ابراهيم الخالدي أنه يتعين على كل وافد لديه مرافقون بلغت أعمارهم سنّ السادسة فأكثر مراجعة أقرب إدارة للجوازات؛ لأخذ الخصائص الحيوية لهم؛ حيث إن ذلك أصبح متطلباً لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد، وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة لأخرى، والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب.

كما أكد "الخالدي" ضرورة إصدار جوازات مستقلة للمرافقين، وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم؛ حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل.

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ربط تجديد إقامة أبناء الوافدين "فوق السادسة" بالبصمة وجواز السفر المستقل
سبق

دعت جوازات منطقة عسير الوافدين المقيمين بمنطقة عسير إلى أهمية تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" للمرافقين أبناء الوافدين لمن بلغت أعمارهم السنة السادسة فأكثر، مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن ابراهيم الخالدي أنه يتعين على كل وافد لديه مرافقون بلغت أعمارهم سنّ السادسة فأكثر مراجعة أقرب إدارة للجوازات؛ لأخذ الخصائص الحيوية لهم؛ حيث إن ذلك أصبح متطلباً لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد، وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة لأخرى، والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب.

كما أكد "الخالدي" ضرورة إصدار جوازات مستقلة للمرافقين، وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم؛ حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:59 AM

ربط تجديد إقامة أبناء الوافدين "فوق السادسة" بالبصمة وجواز السفر المستقل

دعوة من "جوازات عسير" إلى أهمية تسجيل الخصائص الحيوية.. متطلب للطلبة الجدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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38,144

دعت جوازات منطقة عسير الوافدين المقيمين بمنطقة عسير إلى أهمية تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" للمرافقين أبناء الوافدين لمن بلغت أعمارهم السنة السادسة فأكثر، مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن ابراهيم الخالدي أنه يتعين على كل وافد لديه مرافقون بلغت أعمارهم سنّ السادسة فأكثر مراجعة أقرب إدارة للجوازات؛ لأخذ الخصائص الحيوية لهم؛ حيث إن ذلك أصبح متطلباً لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد، وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة لأخرى، والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب.

كما أكد "الخالدي" ضرورة إصدار جوازات مستقلة للمرافقين، وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم؛ حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل.

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