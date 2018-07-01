300 شاب وطفل بالطائف يخطفون الأنظار في حفل افتتاح سوق عكاظ

قدموا رقصات المجرور والعروض المصاحبة للوحات المسرحية والشعرية

حظيت الأعمال الفنية التي قدمها شباب الطائف في حفل افتتاح سوق عكاظ بإشادة وإعجاب الحضور والمشاهدين.

وعملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مشاركة شباب الطائف في العروض المسرحية والفلكلورية والفنية التي تضمنها حفل الافتتاح.

وشارك أكثر 300 مشارك من أطفال وشباب من الطائف في عروض رقصات المجرور والعروض المصاحبة للوحات المسرحية والشعرية وغيرها، وكان لأدائهم المميز وتفاعلهم مع العروض دوره في نجاح وتميز الحفل.

وأقيم حفل افتتاح عكاظ برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وافتتحه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ.