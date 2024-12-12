حساب المواطن: دعم مستقل لمن أعمارهم تتجاوز 24 سنة

لا يطلب منهم إثبات الاستقلالية حتى لو كانوا يسكنون مع ذويهم

أكد المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن بأن من أعمارهم تزيد على 24 سنة ويسكنون مع ذويهم ، يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولن يطلب منهم إثبات إستقلالية السكن .

من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بأن من أعمارهم تقل عن 24 سنة وتزيد عن 18 يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولكن سيطلب منهم إثبات استقلالية السكن.