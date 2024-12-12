حساب المواطن: دعم مستقل لمن أعمارهم تتجاوز 24 سنة
لا يطلب منهم إثبات الاستقلالية حتى لو كانوا يسكنون مع ذويهم
أكد المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن بأن من أعمارهم تزيد على 24 سنة ويسكنون مع ذويهم ، يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولن يطلب منهم إثبات إستقلالية السكن .
من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بأن من أعمارهم تقل عن 24 سنة وتزيد عن 18 يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولكن سيطلب منهم إثبات استقلالية السكن.
حساب المواطن: دعم مستقل لمن أعمارهم تتجاوز 24 سنة
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-12-12
أكد المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن بأن من أعمارهم تزيد على 24 سنة ويسكنون مع ذويهم ، يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولن يطلب منهم إثبات إستقلالية السكن .
من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بأن من أعمارهم تقل عن 24 سنة وتزيد عن 18 يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولكن سيطلب منهم إثبات استقلالية السكن.
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:36 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:41 PM
حساب المواطن: دعم مستقل لمن أعمارهم تتجاوز 24 سنة
لا يطلب منهم إثبات الاستقلالية حتى لو كانوا يسكنون مع ذويهم
أكد المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن بأن من أعمارهم تزيد على 24 سنة ويسكنون مع ذويهم ، يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولن يطلب منهم إثبات إستقلالية السكن .
من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بأن من أعمارهم تقل عن 24 سنة وتزيد عن 18 يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولكن سيطلب منهم إثبات استقلالية السكن.