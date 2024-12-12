النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

حساب المواطن: دعم مستقل لمن أعمارهم تتجاوز 24 سنة

لا يطلب منهم إثبات الاستقلالية حتى لو كانوا يسكنون مع ذويهم

أكد المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن بأن من أعمارهم تزيد على 24 سنة ويسكنون مع ذويهم ، يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولن يطلب منهم إثبات إستقلالية السكن .

من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بأن من أعمارهم تقل عن 24 سنة وتزيد عن 18 يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولكن سيطلب منهم إثبات استقلالية السكن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حساب المواطن: دعم مستقل لمن أعمارهم تتجاوز 24 سنة
سبق

أكد المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن بأن من أعمارهم تزيد على 24 سنة ويسكنون مع ذويهم ، يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولن يطلب منهم إثبات إستقلالية السكن .

من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بأن من أعمارهم تقل عن 24 سنة وتزيد عن 18 يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولكن سيطلب منهم إثبات استقلالية السكن.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:36 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:41 PM

حساب المواطن: دعم مستقل لمن أعمارهم تتجاوز 24 سنة

لا يطلب منهم إثبات الاستقلالية حتى لو كانوا يسكنون مع ذويهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
6,733

أكد المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن بأن من أعمارهم تزيد على 24 سنة ويسكنون مع ذويهم ، يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولن يطلب منهم إثبات إستقلالية السكن .

من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بأن من أعمارهم تقل عن 24 سنة وتزيد عن 18 يستطيعون التسجيل بشكل مستقل ولكن سيطلب منهم إثبات استقلالية السكن.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,314
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,816
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,870
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,697

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

صالح السعيد
بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة