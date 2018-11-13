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إطلالة جوية تعتلي سقف المتحف.. شاهد أكبر لوحة ترحيبية بزيارة الملك سلمان لتبوك

تزيد مساحتها على 3200م2 ويمكن مشاهدتها من الشوارع المقابـلة للمبنى بفضـل الميـل

انتهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تركيب أكبر لوحة ترحيبية بتبوك؛ لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

نفّذ اللوحة فرعُ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك على سقف مبنى المتحف الوطني بتبوك؛ لتكون إطلالة جوية لكل زائر قادم للمنطقة يشاهدها من الجو، وكذلك يمكن مشاهدتها من الشوارع المقابلة للمبنى بفضل طبيعة سقف المبنى الذي أنشئ بشكل مائل.

وتزيد مساحة هذه اللوحة على 3200 متر مربع، وتضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

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إطلالة جوية تعتلي سقف المتحف.. شاهد أكبر لوحة ترحيبية بزيارة الملك سلمان لتبوك
سبق

انتهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تركيب أكبر لوحة ترحيبية بتبوك؛ لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

نفّذ اللوحة فرعُ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك على سقف مبنى المتحف الوطني بتبوك؛ لتكون إطلالة جوية لكل زائر قادم للمنطقة يشاهدها من الجو، وكذلك يمكن مشاهدتها من الشوارع المقابلة للمبنى بفضل طبيعة سقف المبنى الذي أنشئ بشكل مائل.

وتزيد مساحة هذه اللوحة على 3200 متر مربع، وتضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:05 AM

إطلالة جوية تعتلي سقف المتحف.. شاهد أكبر لوحة ترحيبية بزيارة الملك سلمان لتبوك

تزيد مساحتها على 3200م2 ويمكن مشاهدتها من الشوارع المقابـلة للمبنى بفضـل الميـل

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
2,346

انتهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تركيب أكبر لوحة ترحيبية بتبوك؛ لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

نفّذ اللوحة فرعُ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك على سقف مبنى المتحف الوطني بتبوك؛ لتكون إطلالة جوية لكل زائر قادم للمنطقة يشاهدها من الجو، وكذلك يمكن مشاهدتها من الشوارع المقابلة للمبنى بفضل طبيعة سقف المبنى الذي أنشئ بشكل مائل.

وتزيد مساحة هذه اللوحة على 3200 متر مربع، وتضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

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