"العسكر" لـ"سبق": نظام إلكتروني لتحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز القرآنية لأول مرة

تجنيد 14 لجنة لرعاية المتسابقين وتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، أن الأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 طبقت نظاماً إلكترونياً في هذا العام لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لأربعة عقود لتسهيل أعمال لجنة تحكيم المسابقة؛ مواكبة للعصر والتقنية الحديثة والاستفادة منها في خدمة القرآن الكريم وأهله.

وقال "العسكر " لـ"سبق": تطبيق النظام الإلكتروني للمسابقة الدولية يأتي بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالاستفادة من الأنظمة الإلكترونية والتقنية لتطوير جميع أعمال الوزارة، كما وجّه بتقديم جميع سبل الراحة للمشاركين في المسابقة الدولية، والتي تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة المباركة التي تعمل على تشجيع أبناء المسلمين لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، كما أنها تعمل على إذكاء روح المنافسة الشريفة بينهم.

وأردف: الوزارة تقوم بواجبها تجاه أهل القرآن الكريم، تحقيقاً للأهداف السامية في حفظ شباب الأمة وحماية عقولهم وتعزيز قيم الخير في نفوسهم، وفق توجيهات ولاة الأمر الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل خدمة القرآن الكريم وأهله.

وأشار إلى أن الوزارة جندت 14 لجنة لخدمة المتسابقين المشاركين في المسابقة والبالغ عددهم 146 متسابقاً من 103 دول من مختلف دول العالم؛ سعياً من الوزارة لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمشاركين خلال إقامتهم في المملكة العربية السعودية خلال فترة المسابقة.

وقال المتحدث الرسمي: المملكة منذ عهد المؤسس وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تعنى بكتاب الله الكريم، حيث بدأت بإنشاء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في جميع مراكز ومحافظات ومدن المملكة والدور النسائية، وأكملت عنايتها بالقرآن الكريم بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ذلك الصرح الإسلامي الشامخ الذي وصلت إصداراته بمختلف الأحجام والروايات واللغات إلى المسلمين في كل مكان، كما نظمت العديد من المسابقات القرآنية على الصعيدين المحلي والدولية، وهذه كلها شواهد حاضرة على عناية المملكة بالقرآن الكريم وأهله.