"الصحة المصرية": 59 إصابة بفيروس "كورونا"

منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية

أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي ما تم تسجيله يبلغ 59 إصابة بالفيروس بمصر حتى الآن، منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وقالت الدكتورة هالة زايد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم أنه تم إجراء الفحوص على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصاً من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان، مؤكدةً أن النتيجة خرجت سلبية لجميع العينات.

بدوره، أكد الوزير خالد العناني أن المزارات السياحية المصرية مفتوحة أمام الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، نافياً بشكل قاطع ما تردد من شائعات بشأن إغلاقها.

وأشار إلى أن معدلات السياحة في مصر خلال المدة الراهنة مقبولة تماماً، خصوصاً وأن مصر تبقى من أقل الدول تضرراً بالفيروس.

كما أكد وزير الدولة للإعلام أن بلاده تتعامل بشفافية مع فيروس "كورونا"، وكل شيء يمكن أن يحدث ستبادر الدولة المصرية بالإعلان عنه.