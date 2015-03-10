النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة المصرية": 59 إصابة بفيروس "كورونا"

منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية

أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي ما تم تسجيله يبلغ 59 إصابة بالفيروس بمصر حتى الآن، منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وقالت الدكتورة هالة زايد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم أنه تم إجراء الفحوص على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصاً من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان، مؤكدةً أن النتيجة خرجت سلبية لجميع العينات.

بدوره، أكد الوزير خالد العناني أن المزارات السياحية المصرية مفتوحة أمام الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، نافياً بشكل قاطع ما تردد من شائعات بشأن إغلاقها.

وأشار إلى أن معدلات السياحة في مصر خلال المدة الراهنة مقبولة تماماً، خصوصاً وأن مصر تبقى من أقل الدول تضرراً بالفيروس.

كما أكد وزير الدولة للإعلام أن بلاده تتعامل بشفافية مع فيروس "كورونا"، وكل شيء يمكن أن يحدث ستبادر الدولة المصرية بالإعلان عنه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة المصرية": 59 إصابة بفيروس "كورونا"
سبق

أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي ما تم تسجيله يبلغ 59 إصابة بالفيروس بمصر حتى الآن، منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وقالت الدكتورة هالة زايد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم أنه تم إجراء الفحوص على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصاً من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان، مؤكدةً أن النتيجة خرجت سلبية لجميع العينات.

بدوره، أكد الوزير خالد العناني أن المزارات السياحية المصرية مفتوحة أمام الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، نافياً بشكل قاطع ما تردد من شائعات بشأن إغلاقها.

وأشار إلى أن معدلات السياحة في مصر خلال المدة الراهنة مقبولة تماماً، خصوصاً وأن مصر تبقى من أقل الدول تضرراً بالفيروس.

كما أكد وزير الدولة للإعلام أن بلاده تتعامل بشفافية مع فيروس "كورونا"، وكل شيء يمكن أن يحدث ستبادر الدولة المصرية بالإعلان عنه.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
07:58 PM

"الصحة المصرية": 59 إصابة بفيروس "كورونا"

منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,048

أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي ما تم تسجيله يبلغ 59 إصابة بالفيروس بمصر حتى الآن، منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وقالت الدكتورة هالة زايد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم أنه تم إجراء الفحوص على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصاً من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان، مؤكدةً أن النتيجة خرجت سلبية لجميع العينات.

بدوره، أكد الوزير خالد العناني أن المزارات السياحية المصرية مفتوحة أمام الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، نافياً بشكل قاطع ما تردد من شائعات بشأن إغلاقها.

وأشار إلى أن معدلات السياحة في مصر خلال المدة الراهنة مقبولة تماماً، خصوصاً وأن مصر تبقى من أقل الدول تضرراً بالفيروس.

كما أكد وزير الدولة للإعلام أن بلاده تتعامل بشفافية مع فيروس "كورونا"، وكل شيء يمكن أن يحدث ستبادر الدولة المصرية بالإعلان عنه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,316

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة