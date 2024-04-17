النمسا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 431
إجمالي حصيلة الإصابات يبلغ 14484
أعلنت النمسا، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 431 حالةً، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 14484 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بعد تسجيل 21 حالة وفاة و114 إصابة جديدة بالفيروس الذي تعافى منه 9704 حالات.
النمسا
فيروس كورونا الجديد
النمسا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 431
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-17
أعلنت النمسا، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 431 حالةً، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 14484 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بعد تسجيل 21 حالة وفاة و114 إصابة جديدة بالفيروس الذي تعافى منه 9704 حالات.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:55 PM
النمسا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 431
إجمالي حصيلة الإصابات يبلغ 14484
أعلنت النمسا، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 431 حالةً، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 14484 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بعد تسجيل 21 حالة وفاة و114 إصابة جديدة بالفيروس الذي تعافى منه 9704 حالات.