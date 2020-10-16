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إيداع وثيقتي انضمام المملكة لـ"اتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست"

لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. بحضور المدير العام دارين تانج

قام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، اليوم، يرافقه السكرتير الأول، عبداللطيف آل الشيخ، المسؤول عن ملف الوايبو في بعثة المملكة في جنيف، بإيداع صكي الانضمام لكل من اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

وقد تمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة، دارين تانج، بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع وثيقتي انضمام المملكة لـ"اتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست"
سبق

قام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، اليوم، يرافقه السكرتير الأول، عبداللطيف آل الشيخ، المسؤول عن ملف الوايبو في بعثة المملكة في جنيف، بإيداع صكي الانضمام لكل من اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

وقد تمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة، دارين تانج، بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
05:57 PM

إيداع وثيقتي انضمام المملكة لـ"اتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست"

لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. بحضور المدير العام دارين تانج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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قام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، اليوم، يرافقه السكرتير الأول، عبداللطيف آل الشيخ، المسؤول عن ملف الوايبو في بعثة المملكة في جنيف، بإيداع صكي الانضمام لكل من اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

وقد تمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة، دارين تانج، بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.

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