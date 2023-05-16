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{لمسنا السماء} و{جدّ ربنا}.. كلمات قرآنية فهمها البعض خطأ

الأولى يقصد بها تحققنا وطلبنا الخبر.. والأخرى معناها العظمة

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 8 من سورة الجن يقول الرب تبارك وتعالى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً}، ويأتي معنى "لمسنا" أي تحققنا وطلبنا خبرها، وليس معناها لمسناها حقيقة.

وفي الآية 3 من سورة الجن أيضاً يفهم البعض قوله: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً} معنى "جد" أنه ضد الهزل بكسر الجيم، والصحيح: أي تعالت عظمة ربنا وجلاله وغناه، وليس معنى الجد هنا ضد الهزل بكسر الجيم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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{لمسنا السماء} و{جدّ ربنا}.. كلمات قرآنية فهمها البعض خطأ
سبق

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 8 من سورة الجن يقول الرب تبارك وتعالى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً}، ويأتي معنى "لمسنا" أي تحققنا وطلبنا خبرها، وليس معناها لمسناها حقيقة.

وفي الآية 3 من سورة الجن أيضاً يفهم البعض قوله: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً} معنى "جد" أنه ضد الهزل بكسر الجيم، والصحيح: أي تعالت عظمة ربنا وجلاله وغناه، وليس معنى الجد هنا ضد الهزل بكسر الجيم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
05:12 PM

{لمسنا السماء} و{جدّ ربنا}.. كلمات قرآنية فهمها البعض خطأ

الأولى يقصد بها تحققنا وطلبنا الخبر.. والأخرى معناها العظمة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
1,341

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 8 من سورة الجن يقول الرب تبارك وتعالى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً}، ويأتي معنى "لمسنا" أي تحققنا وطلبنا خبرها، وليس معناها لمسناها حقيقة.

وفي الآية 3 من سورة الجن أيضاً يفهم البعض قوله: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً} معنى "جد" أنه ضد الهزل بكسر الجيم، والصحيح: أي تعالت عظمة ربنا وجلاله وغناه، وليس معنى الجد هنا ضد الهزل بكسر الجيم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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