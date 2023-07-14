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أمير تبوك يدشن مركز الفحص الموسع ووحدة فحص "كوفيد 19" بالمنطقة

يعمل بطاقة استيعابية تتجاوز 400 شخص يومياً

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، عن بعد مركز الفحص الموسع "تأكد" ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة للكشف عن فيروس كورونا، والتي تأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية الدكتورة أميرة أحمد البلوي.

واستمع أمير تبوك، لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع "تأكد" من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته، ويعمل على مدار أيام الأسبوع والذي جرى تهيئته بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يومياً، ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.

كما استمع لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 والتي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، وتهدف الى سرعة إجراء فحوصات فيروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحصاً يومياً، على أن يتم زيادتها مستقبلاً إلى 800 فحص يومياً.

وهنأ أمير المنطقة صحة تبوك على هذا الإنجاز، مثمناً الخطط والجهود الذي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الوقائي والعلاجي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة، مشيداً بالدعم الكبيرة الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا من خلال دعم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

ونوه بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الرشيدة من خلال المبادرات والإجراءات الحاسمة التي حدّت بفضل الله من انتشار فيروس كورونا بشكل فاعل.

وأعرب أمير تبوك، عن تفاؤله بانتهاء هذا الوباء من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير منطقة تبوك على المتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات، ودعمه الدائم لأبنائه في القطاع الصحي بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يدشن مركز الفحص الموسع ووحدة فحص "كوفيد 19" بالمنطقة
سبق

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، عن بعد مركز الفحص الموسع "تأكد" ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة للكشف عن فيروس كورونا، والتي تأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية الدكتورة أميرة أحمد البلوي.

واستمع أمير تبوك، لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع "تأكد" من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته، ويعمل على مدار أيام الأسبوع والذي جرى تهيئته بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يومياً، ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.

كما استمع لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 والتي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، وتهدف الى سرعة إجراء فحوصات فيروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحصاً يومياً، على أن يتم زيادتها مستقبلاً إلى 800 فحص يومياً.

وهنأ أمير المنطقة صحة تبوك على هذا الإنجاز، مثمناً الخطط والجهود الذي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الوقائي والعلاجي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة، مشيداً بالدعم الكبيرة الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا من خلال دعم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

ونوه بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الرشيدة من خلال المبادرات والإجراءات الحاسمة التي حدّت بفضل الله من انتشار فيروس كورونا بشكل فاعل.

وأعرب أمير تبوك، عن تفاؤله بانتهاء هذا الوباء من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير منطقة تبوك على المتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات، ودعمه الدائم لأبنائه في القطاع الصحي بالمنطقة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:53 PM

أمير تبوك يدشن مركز الفحص الموسع ووحدة فحص "كوفيد 19" بالمنطقة

يعمل بطاقة استيعابية تتجاوز 400 شخص يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، عن بعد مركز الفحص الموسع "تأكد" ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة للكشف عن فيروس كورونا، والتي تأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية الدكتورة أميرة أحمد البلوي.

واستمع أمير تبوك، لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع "تأكد" من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته، ويعمل على مدار أيام الأسبوع والذي جرى تهيئته بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يومياً، ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.

كما استمع لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 والتي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، وتهدف الى سرعة إجراء فحوصات فيروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحصاً يومياً، على أن يتم زيادتها مستقبلاً إلى 800 فحص يومياً.

وهنأ أمير المنطقة صحة تبوك على هذا الإنجاز، مثمناً الخطط والجهود الذي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الوقائي والعلاجي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة، مشيداً بالدعم الكبيرة الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا من خلال دعم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

ونوه بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الرشيدة من خلال المبادرات والإجراءات الحاسمة التي حدّت بفضل الله من انتشار فيروس كورونا بشكل فاعل.

وأعرب أمير تبوك، عن تفاؤله بانتهاء هذا الوباء من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير منطقة تبوك على المتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات، ودعمه الدائم لأبنائه في القطاع الصحي بالمنطقة.

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