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أمانة الرياض: مليون زائر في يومَيْن لـ"فعاليات العيد"

قالت أمانة منطقة الرياض إن زوار فعاليات عيد الفطر المبارك خلال اليومَيْن الماضيَيْن زاد على مليون زائر.


وتنظِّم أمانة الرياض خلال عيد هذا العام ٢٢٠ فعالية في ٣٠ موقعًا احتفاءً بموسم العيد، ووفَّرت خيارات ترفيهية متعددة لسكان الرياض وزوارها، اشتملت على مسابقات ومسرحيات وفنون شعبية، وغيرها من الفعاليات.

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أمانة الرياض: مليون زائر في يومَيْن لـ"فعاليات العيد"
سبق

قالت أمانة منطقة الرياض إن زوار فعاليات عيد الفطر المبارك خلال اليومَيْن الماضيَيْن زاد على مليون زائر.


وتنظِّم أمانة الرياض خلال عيد هذا العام ٢٢٠ فعالية في ٣٠ موقعًا احتفاءً بموسم العيد، ووفَّرت خيارات ترفيهية متعددة لسكان الرياض وزوارها، اشتملت على مسابقات ومسرحيات وفنون شعبية، وغيرها من الفعاليات.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
08:55 PM

أمانة الرياض: مليون زائر في يومَيْن لـ"فعاليات العيد"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,025

قالت أمانة منطقة الرياض إن زوار فعاليات عيد الفطر المبارك خلال اليومَيْن الماضيَيْن زاد على مليون زائر.


وتنظِّم أمانة الرياض خلال عيد هذا العام ٢٢٠ فعالية في ٣٠ موقعًا احتفاءً بموسم العيد، ووفَّرت خيارات ترفيهية متعددة لسكان الرياض وزوارها، اشتملت على مسابقات ومسرحيات وفنون شعبية، وغيرها من الفعاليات.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,180
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,308
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,969

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