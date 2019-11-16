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بالفيديو.. انهيار قبة ثاني أكبر مسجد في تركيا

تسبب بمقتل مهندس.. وأعمال البناء متوقفة منذ 7 سنوات

انهارت قبة مسجد "أكيانت" في محافظة غازي عنتاب بجنوب تركيا، يوم الخميس، والذي كان مخططًا له ليكون ثاني أكبر مسجد في البلاد.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن تقارير محلية: أن انهيار الجزء العلوي من هيكل المسجد الذي وضع حجر الأساس له عام 2012؛ تسبب في مقتل مهندس مدني كان يقوم بعملية تفتيش لأعمال الإنشاء.

وبحسب الصحف التركية: كانت أعمال الإنشاء متوقفة منذ سبع سنوات، وعندما ذهب المهندس للقيام ببعض القياسات انهار الجزء العلوي فوقه، ليختفي تحت الأنقاض.

وبعد عملية بحث شارك فيها أكثر من 200 عنصر طوارئ وطائرات مسيرة وكلاب مدربة؛ تم العثور على المهندس وقد فارق الحياة.

وأعرب عاملون في الموقع عن مخاوفهم بشأن سلامتهم؛ نظرًا لأن أعمال البناء متوقفة منذ فترة طويلة؛ ما أدى إلى تآكل المواد المستخدمة في عملية الإنشاء.

وتسبب الحادث في إحداث سحابة من الغبار حول الموقع، بحسب ما تظهره الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها صحف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي:

قبة مسجد "أكيانت" محافظة غازي عنتاب تركيا

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. انهيار قبة ثاني أكبر مسجد في تركيا
سبق

انهارت قبة مسجد "أكيانت" في محافظة غازي عنتاب بجنوب تركيا، يوم الخميس، والذي كان مخططًا له ليكون ثاني أكبر مسجد في البلاد.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن تقارير محلية: أن انهيار الجزء العلوي من هيكل المسجد الذي وضع حجر الأساس له عام 2012؛ تسبب في مقتل مهندس مدني كان يقوم بعملية تفتيش لأعمال الإنشاء.

وبحسب الصحف التركية: كانت أعمال الإنشاء متوقفة منذ سبع سنوات، وعندما ذهب المهندس للقيام ببعض القياسات انهار الجزء العلوي فوقه، ليختفي تحت الأنقاض.

وبعد عملية بحث شارك فيها أكثر من 200 عنصر طوارئ وطائرات مسيرة وكلاب مدربة؛ تم العثور على المهندس وقد فارق الحياة.

وأعرب عاملون في الموقع عن مخاوفهم بشأن سلامتهم؛ نظرًا لأن أعمال البناء متوقفة منذ فترة طويلة؛ ما أدى إلى تآكل المواد المستخدمة في عملية الإنشاء.

وتسبب الحادث في إحداث سحابة من الغبار حول الموقع، بحسب ما تظهره الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها صحف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي:

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
01:08 PM

بالفيديو.. انهيار قبة ثاني أكبر مسجد في تركيا

تسبب بمقتل مهندس.. وأعمال البناء متوقفة منذ 7 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انهارت قبة مسجد "أكيانت" في محافظة غازي عنتاب بجنوب تركيا، يوم الخميس، والذي كان مخططًا له ليكون ثاني أكبر مسجد في البلاد.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن تقارير محلية: أن انهيار الجزء العلوي من هيكل المسجد الذي وضع حجر الأساس له عام 2012؛ تسبب في مقتل مهندس مدني كان يقوم بعملية تفتيش لأعمال الإنشاء.

وبحسب الصحف التركية: كانت أعمال الإنشاء متوقفة منذ سبع سنوات، وعندما ذهب المهندس للقيام ببعض القياسات انهار الجزء العلوي فوقه، ليختفي تحت الأنقاض.

وبعد عملية بحث شارك فيها أكثر من 200 عنصر طوارئ وطائرات مسيرة وكلاب مدربة؛ تم العثور على المهندس وقد فارق الحياة.

وأعرب عاملون في الموقع عن مخاوفهم بشأن سلامتهم؛ نظرًا لأن أعمال البناء متوقفة منذ فترة طويلة؛ ما أدى إلى تآكل المواد المستخدمة في عملية الإنشاء.

وتسبب الحادث في إحداث سحابة من الغبار حول الموقع، بحسب ما تظهره الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها صحف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي:

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