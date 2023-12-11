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أمير الشمالية: خلل واضح في مستوى الخدمات البلدية في طريف والعويقيلة

أستقبل أمين المنطقة وعدداً من القيادات ونوه بضرورة معالجتها بأسرع وقت

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد ، يرافقه عدد من المسؤولين في أمانة المنطقة، الذي اطلع على المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة .

وأكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن في ظل ما يحظى به قطاع البلديات من دعم لا محدود من قبل قيادة المملكة موجهاً أمين منطقة الحدود الشمالية بأهمية المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات في البلديات الفرعية في المحافظات .

وأكد وجود خلل واضح وملاحظات متعددة على مستوى النظافة, وكذلك ضعف صيانة الشوارع ، وعدم وجود إنارة في أحياء محافظة طريف, وتراجع ملموس في الخدمات البلدية في محافظة العويقيلة , مؤكداً أهمية إزالة المعوقات كافة ومسابقة الزمن لتصحيح جميع السلبيات.

وشدد على ضرورة التخطيط المباشر لتصحيح الملاحظات وتأمين الخدمات المناسبة لخدمة المواطنين كونهم محور التنمية وهدفها الأول, وصولاً للمستوى المأمول برفاهية المواطنين .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشمالية: خلل واضح في مستوى الخدمات البلدية في طريف والعويقيلة
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد ، يرافقه عدد من المسؤولين في أمانة المنطقة، الذي اطلع على المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة .

وأكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن في ظل ما يحظى به قطاع البلديات من دعم لا محدود من قبل قيادة المملكة موجهاً أمين منطقة الحدود الشمالية بأهمية المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات في البلديات الفرعية في المحافظات .

وأكد وجود خلل واضح وملاحظات متعددة على مستوى النظافة, وكذلك ضعف صيانة الشوارع ، وعدم وجود إنارة في أحياء محافظة طريف, وتراجع ملموس في الخدمات البلدية في محافظة العويقيلة , مؤكداً أهمية إزالة المعوقات كافة ومسابقة الزمن لتصحيح جميع السلبيات.

وشدد على ضرورة التخطيط المباشر لتصحيح الملاحظات وتأمين الخدمات المناسبة لخدمة المواطنين كونهم محور التنمية وهدفها الأول, وصولاً للمستوى المأمول برفاهية المواطنين .

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:28 PM

أمير الشمالية: خلل واضح في مستوى الخدمات البلدية في طريف والعويقيلة

أستقبل أمين المنطقة وعدداً من القيادات ونوه بضرورة معالجتها بأسرع وقت

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أحمد البراهيم - عرعر
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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد ، يرافقه عدد من المسؤولين في أمانة المنطقة، الذي اطلع على المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة .

وأكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن في ظل ما يحظى به قطاع البلديات من دعم لا محدود من قبل قيادة المملكة موجهاً أمين منطقة الحدود الشمالية بأهمية المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات في البلديات الفرعية في المحافظات .

وأكد وجود خلل واضح وملاحظات متعددة على مستوى النظافة, وكذلك ضعف صيانة الشوارع ، وعدم وجود إنارة في أحياء محافظة طريف, وتراجع ملموس في الخدمات البلدية في محافظة العويقيلة , مؤكداً أهمية إزالة المعوقات كافة ومسابقة الزمن لتصحيح جميع السلبيات.

وشدد على ضرورة التخطيط المباشر لتصحيح الملاحظات وتأمين الخدمات المناسبة لخدمة المواطنين كونهم محور التنمية وهدفها الأول, وصولاً للمستوى المأمول برفاهية المواطنين .

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