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"سعود الطبية" تسلّط الضوء على أسباب الارتجاع الحمضي المريئي

"العقيل" ينصح المرضى بعدم الإفراط في تناول الطعام الدسم

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن مرض الارتجاع الحمضي المريئي عادةً يكون سببه ضعف الصمام الذي يصل بين المريء والمعدة أو انخفاض الضغط الموجود حوله لأي سببٍ كالسمنة، أو الحمل، أو فتق الحجاب الحاجز، وغيرها.

وكشف استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي الدكتور محمد العقيل، أن أعراض الارتجاع الحمضي المريئي مختلفة من شخصٍ لآخر ومنها، الحرقان، ارتجاع الأكل، ألم الصدر، كحة مزمنة، رائحة الفم وتآكل مينا الأسنان وتغير في الصوت.

وقال: تشخيص المريض ليس فقط بالمنظار عن طريق الفم، ولكن في أحيان كثيرة لا بد من عمل قياس لدرجة الحمض PH، وقياس لحركة المريء إن لزم الأمر حسب الحالة، يكون علاجها عادةً بالبداية تغيير نمط الحياة: كإنقاص الوزن، وأن تكون آخر وجبة طعام قبل النوم بـ 2 -3 ساعات.

وأضاف: علاج الحالات المرضية متعددة، ومنها: الأزوميبرازول، والبانتوبرازول، والأوميبرازول، أما العلاج الجراحي فهناك عمليات مختلفة تحتاج إلى التقييم من قِبل الجراح: مثل عملية نيسن أو توبيت والحلقة المغناطيسية.

وأوصى مرضى الارتجاع بالتوقف عمّا يزيد الارتجاع كالتدخين، وشرب القهوة والغازيات، والإفراط في تناول الطعام الدسم، كما نصح برفع الفراش تحت الظهر قليلاً عند النوم للتخفيف من حدة الارتجاع.

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"سعود الطبية" تسلّط الضوء على أسباب الارتجاع الحمضي المريئي
سبق

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن مرض الارتجاع الحمضي المريئي عادةً يكون سببه ضعف الصمام الذي يصل بين المريء والمعدة أو انخفاض الضغط الموجود حوله لأي سببٍ كالسمنة، أو الحمل، أو فتق الحجاب الحاجز، وغيرها.

وكشف استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي الدكتور محمد العقيل، أن أعراض الارتجاع الحمضي المريئي مختلفة من شخصٍ لآخر ومنها، الحرقان، ارتجاع الأكل، ألم الصدر، كحة مزمنة، رائحة الفم وتآكل مينا الأسنان وتغير في الصوت.

وقال: تشخيص المريض ليس فقط بالمنظار عن طريق الفم، ولكن في أحيان كثيرة لا بد من عمل قياس لدرجة الحمض PH، وقياس لحركة المريء إن لزم الأمر حسب الحالة، يكون علاجها عادةً بالبداية تغيير نمط الحياة: كإنقاص الوزن، وأن تكون آخر وجبة طعام قبل النوم بـ 2 -3 ساعات.

وأضاف: علاج الحالات المرضية متعددة، ومنها: الأزوميبرازول، والبانتوبرازول، والأوميبرازول، أما العلاج الجراحي فهناك عمليات مختلفة تحتاج إلى التقييم من قِبل الجراح: مثل عملية نيسن أو توبيت والحلقة المغناطيسية.

وأوصى مرضى الارتجاع بالتوقف عمّا يزيد الارتجاع كالتدخين، وشرب القهوة والغازيات، والإفراط في تناول الطعام الدسم، كما نصح برفع الفراش تحت الظهر قليلاً عند النوم للتخفيف من حدة الارتجاع.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:39 PM

"سعود الطبية" تسلّط الضوء على أسباب الارتجاع الحمضي المريئي

"العقيل" ينصح المرضى بعدم الإفراط في تناول الطعام الدسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن مرض الارتجاع الحمضي المريئي عادةً يكون سببه ضعف الصمام الذي يصل بين المريء والمعدة أو انخفاض الضغط الموجود حوله لأي سببٍ كالسمنة، أو الحمل، أو فتق الحجاب الحاجز، وغيرها.

وكشف استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي الدكتور محمد العقيل، أن أعراض الارتجاع الحمضي المريئي مختلفة من شخصٍ لآخر ومنها، الحرقان، ارتجاع الأكل، ألم الصدر، كحة مزمنة، رائحة الفم وتآكل مينا الأسنان وتغير في الصوت.

وقال: تشخيص المريض ليس فقط بالمنظار عن طريق الفم، ولكن في أحيان كثيرة لا بد من عمل قياس لدرجة الحمض PH، وقياس لحركة المريء إن لزم الأمر حسب الحالة، يكون علاجها عادةً بالبداية تغيير نمط الحياة: كإنقاص الوزن، وأن تكون آخر وجبة طعام قبل النوم بـ 2 -3 ساعات.

وأضاف: علاج الحالات المرضية متعددة، ومنها: الأزوميبرازول، والبانتوبرازول، والأوميبرازول، أما العلاج الجراحي فهناك عمليات مختلفة تحتاج إلى التقييم من قِبل الجراح: مثل عملية نيسن أو توبيت والحلقة المغناطيسية.

وأوصى مرضى الارتجاع بالتوقف عمّا يزيد الارتجاع كالتدخين، وشرب القهوة والغازيات، والإفراط في تناول الطعام الدسم، كما نصح برفع الفراش تحت الظهر قليلاً عند النوم للتخفيف من حدة الارتجاع.

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