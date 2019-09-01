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"برهان" مديرًا للخدمات الأرضية بمطار جازان

أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتكليف الموظف عبد الله هاشم برهان بمنصب مدير الخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالله جازان.

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"برهان" مديرًا للخدمات الأرضية بمطار جازان
سبق

أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتكليف الموظف عبد الله هاشم برهان بمنصب مدير الخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالله جازان.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:37 PM

"برهان" مديرًا للخدمات الأرضية بمطار جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتكليف الموظف عبد الله هاشم برهان بمنصب مدير الخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالله جازان.

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