أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتكليف الموظف عبد الله هاشم برهان بمنصب مدير الخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالله جازان.
"برهان" مديرًا للخدمات الأرضية بمطار جازان
أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتكليف الموظف عبد الله هاشم برهان بمنصب مدير الخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالله جازان.
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"برهان" مديرًا للخدمات الأرضية بمطار جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-01
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:37 PM
"برهان" مديرًا للخدمات الأرضية بمطار جازان
أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتكليف الموظف عبد الله هاشم برهان بمنصب مدير الخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالله جازان.
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