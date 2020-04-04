النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

في زمن الأزمات والمحن يظهر معدن الدول والأفراد. وليس هناك أسوأ من أزمة كورونا الحالية، التي أطلت برأسها المخيف على العالم؛ فحبست الشعوب، وعزلت أفرادها، وأربكت برامج الحكومات الفقيرة والغنية، بعدما أصابت مليون شخص، وقتلت نحو 60 ألفًا آخرين حتى هذه اللحظة.

محليًّا، كانت حكومة خادم الحرمين الشريفين مثالاً حيًّا في الإيثار والتضحية المثالية، عبر حزمة من الفعاليات والمبادرات التي خففت من تأثير المحنة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. فعندما تعلن الحكومة حزمة مساعدات بقيمة 129 مليار ريال، تذهب إلى القطاع الخاص وحده، في صورة إعفاءات من رسوم رسمية، ورواتب لنحو 1.2 مليون موظف سعودي، فهذا يؤكد أن الدولة فضلت أن تتحمل وحدها فاتورة الأزمة على أن يتحملها القطاع الخاص، إيمانًا منها بأن هذا القطاع لا بد أن يكون قويًّا ومحافظًا على إمكاناته ومقدراته؛ ليكون قادرًا على القيام بما هو مطلوب منه في المرحلة المقبلة.

لا يتوقف مسلسل المواقف النبيلة والمثالية على الحكومة بمؤسساتها، وإنما يمتد إلى المؤسسات الأهلية والأفراد، الذين استشعروا المسؤولية في هذه المحنة غير المسبوقة؛ فبادروا بتقديم كل ما في وسعهم للمساعدة في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مدركين أنهم والحكومة الرشيدة والمواطن العادي في مركب واحد، إما ينجو من الغرق، ويواصل المسير إلى بر الأمان، أو يغرق ـ لا قدر الله ـ. ولا أستطيع رصد ما تقبل عليه المؤسسات والأفراد من جهود ومبادرات للمساهمة في التخفيف من آثار أزمة كورونا؛ لأنها كثيرة وعديدة ومتشعبة، وبعضها في السر، والآخر في العلن، ولكن أذكر منها المبادرة التي تقدمت بها سيدة الأعمال مريم المطيري بتوزيع أدوات السلامة والأمان من كمامات ومعقمات على رجال الأمن المرابطين في محافظة عنيرة؛ وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات والاحترازات لمواجهة الفيروس. ليس هذا فحسب، وإنما سخَّرت المطيري سيارات شركة النقل التي تملكها في توصيل الأدوية إلى المواطنين في بيوتهم بالمجان لضمان عدم خروجهم من منازلهم حماية لهم.

المبادرة لم تشأ صاحبتها أن تعلنها على الملأ؛ لأنها لا تنتظر الشكر والتقدير من أحد، وعندما سُئلت عن سبب الإقبال على المبادرة أجابت بعفوية شديدة: "ندين للوطن بالكثير من الجمائل والمواقف، واليوم سنحت لي الفرصة أن أقدم جزءًا يسيرًا للوطن والمواطنين"، ثم رددت عبارة جميلة بأن "أزمة كورونا لا تحتاج إلى إنعاش الاستثمارات، وإنما فعل الخيرات.. وبعد الأزمة نكمل مشوار الاستثمار". وعندما علم سمو أمير القصيم بمبادرة المطيري لم يتردد في تكريمها على موقفها الوطني.

ومن هنا، لا أبالغ إذا أكدت أننا أمام حكومة مثالية، تعي دورها، وما يجب أن تقوم به؛ لمساعدة مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية. ولا أبالغ ـ مجددًا ـ إذا أعلنت أن الشعب السعودي بجميع فئاته أثبت أصالته ومعدنه النفيس في التفاعل البنّاء مع الحكومة في إدارة الأزمات. ومن هنا فنحن محسودون على حكومتنا المثالية، وولاة أمرنا الساهرين على راحة الجميع، وشعبنا الطيب المبادر بكل ما هو مفيد. هذا المشهد الرائع والجميل يؤكد أننا سنتجاوز أزمة كورونا بسلام في أقصر وقت وأقل الخسائر.

فيروس كورونا الجديد ماجد البريكان

الرئيسية/ المملكة

اعلان
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به
سبق

في زمن الأزمات والمحن يظهر معدن الدول والأفراد. وليس هناك أسوأ من أزمة كورونا الحالية، التي أطلت برأسها المخيف على العالم؛ فحبست الشعوب، وعزلت أفرادها، وأربكت برامج الحكومات الفقيرة والغنية، بعدما أصابت مليون شخص، وقتلت نحو 60 ألفًا آخرين حتى هذه اللحظة.

محليًّا، كانت حكومة خادم الحرمين الشريفين مثالاً حيًّا في الإيثار والتضحية المثالية، عبر حزمة من الفعاليات والمبادرات التي خففت من تأثير المحنة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. فعندما تعلن الحكومة حزمة مساعدات بقيمة 129 مليار ريال، تذهب إلى القطاع الخاص وحده، في صورة إعفاءات من رسوم رسمية، ورواتب لنحو 1.2 مليون موظف سعودي، فهذا يؤكد أن الدولة فضلت أن تتحمل وحدها فاتورة الأزمة على أن يتحملها القطاع الخاص، إيمانًا منها بأن هذا القطاع لا بد أن يكون قويًّا ومحافظًا على إمكاناته ومقدراته؛ ليكون قادرًا على القيام بما هو مطلوب منه في المرحلة المقبلة.

لا يتوقف مسلسل المواقف النبيلة والمثالية على الحكومة بمؤسساتها، وإنما يمتد إلى المؤسسات الأهلية والأفراد، الذين استشعروا المسؤولية في هذه المحنة غير المسبوقة؛ فبادروا بتقديم كل ما في وسعهم للمساعدة في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مدركين أنهم والحكومة الرشيدة والمواطن العادي في مركب واحد، إما ينجو من الغرق، ويواصل المسير إلى بر الأمان، أو يغرق ـ لا قدر الله ـ. ولا أستطيع رصد ما تقبل عليه المؤسسات والأفراد من جهود ومبادرات للمساهمة في التخفيف من آثار أزمة كورونا؛ لأنها كثيرة وعديدة ومتشعبة، وبعضها في السر، والآخر في العلن، ولكن أذكر منها المبادرة التي تقدمت بها سيدة الأعمال مريم المطيري بتوزيع أدوات السلامة والأمان من كمامات ومعقمات على رجال الأمن المرابطين في محافظة عنيرة؛ وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات والاحترازات لمواجهة الفيروس. ليس هذا فحسب، وإنما سخَّرت المطيري سيارات شركة النقل التي تملكها في توصيل الأدوية إلى المواطنين في بيوتهم بالمجان لضمان عدم خروجهم من منازلهم حماية لهم.

المبادرة لم تشأ صاحبتها أن تعلنها على الملأ؛ لأنها لا تنتظر الشكر والتقدير من أحد، وعندما سُئلت عن سبب الإقبال على المبادرة أجابت بعفوية شديدة: "ندين للوطن بالكثير من الجمائل والمواقف، واليوم سنحت لي الفرصة أن أقدم جزءًا يسيرًا للوطن والمواطنين"، ثم رددت عبارة جميلة بأن "أزمة كورونا لا تحتاج إلى إنعاش الاستثمارات، وإنما فعل الخيرات.. وبعد الأزمة نكمل مشوار الاستثمار". وعندما علم سمو أمير القصيم بمبادرة المطيري لم يتردد في تكريمها على موقفها الوطني.

ومن هنا، لا أبالغ إذا أكدت أننا أمام حكومة مثالية، تعي دورها، وما يجب أن تقوم به؛ لمساعدة مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية. ولا أبالغ ـ مجددًا ـ إذا أعلنت أن الشعب السعودي بجميع فئاته أثبت أصالته ومعدنه النفيس في التفاعل البنّاء مع الحكومة في إدارة الأزمات. ومن هنا فنحن محسودون على حكومتنا المثالية، وولاة أمرنا الساهرين على راحة الجميع، وشعبنا الطيب المبادر بكل ما هو مفيد. هذا المشهد الرائع والجميل يؤكد أننا سنتجاوز أزمة كورونا بسلام في أقصر وقت وأقل الخسائر.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:17 PM

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان - الرياض
A A A
0
478

في زمن الأزمات والمحن يظهر معدن الدول والأفراد. وليس هناك أسوأ من أزمة كورونا الحالية، التي أطلت برأسها المخيف على العالم؛ فحبست الشعوب، وعزلت أفرادها، وأربكت برامج الحكومات الفقيرة والغنية، بعدما أصابت مليون شخص، وقتلت نحو 60 ألفًا آخرين حتى هذه اللحظة.

محليًّا، كانت حكومة خادم الحرمين الشريفين مثالاً حيًّا في الإيثار والتضحية المثالية، عبر حزمة من الفعاليات والمبادرات التي خففت من تأثير المحنة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. فعندما تعلن الحكومة حزمة مساعدات بقيمة 129 مليار ريال، تذهب إلى القطاع الخاص وحده، في صورة إعفاءات من رسوم رسمية، ورواتب لنحو 1.2 مليون موظف سعودي، فهذا يؤكد أن الدولة فضلت أن تتحمل وحدها فاتورة الأزمة على أن يتحملها القطاع الخاص، إيمانًا منها بأن هذا القطاع لا بد أن يكون قويًّا ومحافظًا على إمكاناته ومقدراته؛ ليكون قادرًا على القيام بما هو مطلوب منه في المرحلة المقبلة.

لا يتوقف مسلسل المواقف النبيلة والمثالية على الحكومة بمؤسساتها، وإنما يمتد إلى المؤسسات الأهلية والأفراد، الذين استشعروا المسؤولية في هذه المحنة غير المسبوقة؛ فبادروا بتقديم كل ما في وسعهم للمساعدة في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مدركين أنهم والحكومة الرشيدة والمواطن العادي في مركب واحد، إما ينجو من الغرق، ويواصل المسير إلى بر الأمان، أو يغرق ـ لا قدر الله ـ. ولا أستطيع رصد ما تقبل عليه المؤسسات والأفراد من جهود ومبادرات للمساهمة في التخفيف من آثار أزمة كورونا؛ لأنها كثيرة وعديدة ومتشعبة، وبعضها في السر، والآخر في العلن، ولكن أذكر منها المبادرة التي تقدمت بها سيدة الأعمال مريم المطيري بتوزيع أدوات السلامة والأمان من كمامات ومعقمات على رجال الأمن المرابطين في محافظة عنيرة؛ وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات والاحترازات لمواجهة الفيروس. ليس هذا فحسب، وإنما سخَّرت المطيري سيارات شركة النقل التي تملكها في توصيل الأدوية إلى المواطنين في بيوتهم بالمجان لضمان عدم خروجهم من منازلهم حماية لهم.

المبادرة لم تشأ صاحبتها أن تعلنها على الملأ؛ لأنها لا تنتظر الشكر والتقدير من أحد، وعندما سُئلت عن سبب الإقبال على المبادرة أجابت بعفوية شديدة: "ندين للوطن بالكثير من الجمائل والمواقف، واليوم سنحت لي الفرصة أن أقدم جزءًا يسيرًا للوطن والمواطنين"، ثم رددت عبارة جميلة بأن "أزمة كورونا لا تحتاج إلى إنعاش الاستثمارات، وإنما فعل الخيرات.. وبعد الأزمة نكمل مشوار الاستثمار". وعندما علم سمو أمير القصيم بمبادرة المطيري لم يتردد في تكريمها على موقفها الوطني.

ومن هنا، لا أبالغ إذا أكدت أننا أمام حكومة مثالية، تعي دورها، وما يجب أن تقوم به؛ لمساعدة مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية. ولا أبالغ ـ مجددًا ـ إذا أعلنت أن الشعب السعودي بجميع فئاته أثبت أصالته ومعدنه النفيس في التفاعل البنّاء مع الحكومة في إدارة الأزمات. ومن هنا فنحن محسودون على حكومتنا المثالية، وولاة أمرنا الساهرين على راحة الجميع، وشعبنا الطيب المبادر بكل ما هو مفيد. هذا المشهد الرائع والجميل يؤكد أننا سنتجاوز أزمة كورونا بسلام في أقصر وقت وأقل الخسائر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,829
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,892

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة