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"الغامدي" يلتقي بنائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشؤون الإنسانية والإغاثية

التقى رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار محمد العتيق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة رئاسة المملكة مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يوليو 2023م، وبحث سبل التعاون في إعداد خطة رئاسة المملكة للمجموعة، والتنسيق لعقد بعض اجتماعات المجموعة في مدينة نيويورك.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشؤون الإنسانية والإغاثية والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، فيما نوّه العتيق إلى الأداء المهني المميز للمركز ودوره الحيوي في خدمة المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.

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"الغامدي" يلتقي بنائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة
سبق

التقى رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار محمد العتيق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة رئاسة المملكة مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يوليو 2023م، وبحث سبل التعاون في إعداد خطة رئاسة المملكة للمجموعة، والتنسيق لعقد بعض اجتماعات المجموعة في مدينة نيويورك.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشؤون الإنسانية والإغاثية والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، فيما نوّه العتيق إلى الأداء المهني المميز للمركز ودوره الحيوي في خدمة المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
07:00 PM

"الغامدي" يلتقي بنائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشؤون الإنسانية والإغاثية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار محمد العتيق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة رئاسة المملكة مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يوليو 2023م، وبحث سبل التعاون في إعداد خطة رئاسة المملكة للمجموعة، والتنسيق لعقد بعض اجتماعات المجموعة في مدينة نيويورك.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشؤون الإنسانية والإغاثية والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، فيما نوّه العتيق إلى الأداء المهني المميز للمركز ودوره الحيوي في خدمة المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.

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