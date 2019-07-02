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الاتحاد يتعاقد مع "مالكي الوحدة" لثلاثة مواسم

أعلنت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع عبد الإله المالكي، لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الوحدة.

وتمت مراسم التوقيع بين أنمار الحائلي رئيس النادي، واللاعب، بحضور أحمد كعكي عضو مجلس الإدارة، ووكيل أعمال اللاعب.

وتمنى الحائلي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات جماهير الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يتعاقد مع "مالكي الوحدة" لثلاثة مواسم
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع عبد الإله المالكي، لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الوحدة.

وتمت مراسم التوقيع بين أنمار الحائلي رئيس النادي، واللاعب، بحضور أحمد كعكي عضو مجلس الإدارة، ووكيل أعمال اللاعب.

وتمنى الحائلي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات جماهير الاتحاد.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
06:26 PM

الاتحاد يتعاقد مع "مالكي الوحدة" لثلاثة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع عبد الإله المالكي، لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الوحدة.

وتمت مراسم التوقيع بين أنمار الحائلي رئيس النادي، واللاعب، بحضور أحمد كعكي عضو مجلس الإدارة، ووكيل أعمال اللاعب.

وتمنى الحائلي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات جماهير الاتحاد.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,351
29 مليار ..

29 مليار ..

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