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فيروس كورونا الجديد يصل الخليج.. والإمارات تعلن تسجيل أول حالة

قالت: لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع -في بيانها اليوم- أن الحالة الصحية للمصابين مستقرةٌ وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل -على مدار الساعة- للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس؛ مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

الإمارات فيروس كورونا العالمية الصين

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فيروس كورونا الجديد يصل الخليج.. والإمارات تعلن تسجيل أول حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع -في بيانها اليوم- أن الحالة الصحية للمصابين مستقرةٌ وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل -على مدار الساعة- للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس؛ مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
08:30 AM

فيروس كورونا الجديد يصل الخليج.. والإمارات تعلن تسجيل أول حالة

قالت: لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع -في بيانها اليوم- أن الحالة الصحية للمصابين مستقرةٌ وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل -على مدار الساعة- للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس؛ مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

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