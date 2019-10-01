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"بر الشرائع" تنهي تقريرها السنوي بتوزيع 450 ألف وجبة وتنفيذ وقفين خيريين

خلال الاجتماع السنوي للجمعية بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة

أفضى التقرير السنوي لجمعية البر الخيرية بالشرائع في مكة المكرمة إلى توزيع أكثر من450 ألف وجبة في شهر رمضان الماضي بالإضافة إلى تنفيذ وقفين خيريين وتحقيق 7 طموحات مستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لجمعية البر الخيرية بالشرائع بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة يترأسهم سامي بن تراحيب المقاطي، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد حيث رحب بمسؤولي مركز التنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية شاكرًا لهم حضورهم سائلاً الله التوفيق والسداد.

ومن جانب آخر، استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد الطموحات المستقبلية خلال الفترة القادمة ومنها التحول الرقمي لأعمال الجمعية والمشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذها ولدينا طموحات المستقبلية بتحقيق الاستدامة المالية ولذلك برؤية واضحة وفكر سديد لمجلس الإدارة وضعوا هدفًا لهذا الجانب "وقف خيري كل سنة".

وأضاف الدكتور الجعيد وبالفعل في عام ۲۰۱۸م تم إكمال الوقف الأول "وقف أهل الحرم" وهو الآن في اللمسات الأخيرة وتوقيع عقد تأجيره بإذن الله وفي عام ۲۰۱۹ م بدأنا الوقف الثاني "بركة مكة" وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية ليكتمل بإذن الله نهاية العام ۲۰۱۹م.

بعد ذلك عرض عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية عدنان بن عطية المالكي تقريرًا عن السنة المالية للعام 2018 موضحًا قيمة الإيرادات والمصروفات خلال العام ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لإنجازات الجمعية لعام 2018م.

ومن جانب آخر أوضح مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري أن جمعية البر بالشرائع اختارت اسمًا للوقف "وقف خير البقاع" وقد تم تخصيص أرض كمنحة من البلدية لهذا الوقف، وهي الآن في الأمانة لاستكمال الإجراءات النهائية لاستلامها بإذن الله.

وأكد "السحاري" مواصلة الطموحات المستقبلية لمشروعات المستفيدين والمشروعات الموسمية وضعت رؤية لمضاعفة المستهدفات بين عامي

۲۰۱۸م و ۲۰۱۹م فمثلاً مشروع إفطار صائم كما رأيتم بالعرض عدد الوجبات المنفذة في عام ۲۰۱۸م كانت 200 ألف وجبة وكان هدفنا في ۲۰۱۹م مضاعفة هذا الرقم فوصلنا بفضل الله إلى تنفيذ 450 ألف وجبة خلال شهر رمضان الماضي لاستمرار هذا المشروع حرص مجلس الجمعية على شراء وقف لهذا المشروع وقد تم رصد مبلغ الشراء والآن جارٍ البحث عن فرصة استثمارية مناسبة من خلال لجنة تم تشكيلها من المجلس.

وأشار عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية عدنان بن عطية المالكي إلى أنه من ضمن الطموحات المستقبلية التحول التقني في كل أعمال الجمعية والذي يواكب الرؤية السديدة ۲۰۳۰ بالإضافة إلى الحصول على شهادات التميز المؤسسي، وقد تم إدراج هذا الهدف في الخطة التي اعتمدها المجلس في الربع الأخير من ۲۰۱۹م لنحقق بإذن الله شهادات التميز المؤسسي في عام ۲۰۲۰م كما تم عقد الشراكات مع الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية للمستفيدين تخفف عنهم عبء الإيجار وقد تم توقيع العقد وننتظر استلام الوحدات السكنية بإذن الله وتم عقد الشراكات مع بنك التنمية لتوفير الدعم للأسر المنتجة وقد تم تصميم مشروع باسم "بيارق العطاء" لتحقيق وتفعيل هذه الشراكة بإذن الله.

وفي ختام الاجتماع، قدم مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري شكره للعضو عدنان المالكي والدكتور ماجد الزهراني عضو مجلس الإدارة وعضوي لجنة الأوقاف والاستثمار المكلفة من المجلس كما أقدم الشكر الخاص لرئيس قسم العلاقات والإعلام مهندس هذا اللقاء على الترتيب والإعداد.

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"بر الشرائع" تنهي تقريرها السنوي بتوزيع 450 ألف وجبة وتنفيذ وقفين خيريين
سبق

أفضى التقرير السنوي لجمعية البر الخيرية بالشرائع في مكة المكرمة إلى توزيع أكثر من450 ألف وجبة في شهر رمضان الماضي بالإضافة إلى تنفيذ وقفين خيريين وتحقيق 7 طموحات مستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لجمعية البر الخيرية بالشرائع بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة يترأسهم سامي بن تراحيب المقاطي، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد حيث رحب بمسؤولي مركز التنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية شاكرًا لهم حضورهم سائلاً الله التوفيق والسداد.

ومن جانب آخر، استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد الطموحات المستقبلية خلال الفترة القادمة ومنها التحول الرقمي لأعمال الجمعية والمشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذها ولدينا طموحات المستقبلية بتحقيق الاستدامة المالية ولذلك برؤية واضحة وفكر سديد لمجلس الإدارة وضعوا هدفًا لهذا الجانب "وقف خيري كل سنة".

وأضاف الدكتور الجعيد وبالفعل في عام ۲۰۱۸م تم إكمال الوقف الأول "وقف أهل الحرم" وهو الآن في اللمسات الأخيرة وتوقيع عقد تأجيره بإذن الله وفي عام ۲۰۱۹ م بدأنا الوقف الثاني "بركة مكة" وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية ليكتمل بإذن الله نهاية العام ۲۰۱۹م.

بعد ذلك عرض عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية عدنان بن عطية المالكي تقريرًا عن السنة المالية للعام 2018 موضحًا قيمة الإيرادات والمصروفات خلال العام ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لإنجازات الجمعية لعام 2018م.

ومن جانب آخر أوضح مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري أن جمعية البر بالشرائع اختارت اسمًا للوقف "وقف خير البقاع" وقد تم تخصيص أرض كمنحة من البلدية لهذا الوقف، وهي الآن في الأمانة لاستكمال الإجراءات النهائية لاستلامها بإذن الله.

وأكد "السحاري" مواصلة الطموحات المستقبلية لمشروعات المستفيدين والمشروعات الموسمية وضعت رؤية لمضاعفة المستهدفات بين عامي

۲۰۱۸م و ۲۰۱۹م فمثلاً مشروع إفطار صائم كما رأيتم بالعرض عدد الوجبات المنفذة في عام ۲۰۱۸م كانت 200 ألف وجبة وكان هدفنا في ۲۰۱۹م مضاعفة هذا الرقم فوصلنا بفضل الله إلى تنفيذ 450 ألف وجبة خلال شهر رمضان الماضي لاستمرار هذا المشروع حرص مجلس الجمعية على شراء وقف لهذا المشروع وقد تم رصد مبلغ الشراء والآن جارٍ البحث عن فرصة استثمارية مناسبة من خلال لجنة تم تشكيلها من المجلس.

وأشار عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية عدنان بن عطية المالكي إلى أنه من ضمن الطموحات المستقبلية التحول التقني في كل أعمال الجمعية والذي يواكب الرؤية السديدة ۲۰۳۰ بالإضافة إلى الحصول على شهادات التميز المؤسسي، وقد تم إدراج هذا الهدف في الخطة التي اعتمدها المجلس في الربع الأخير من ۲۰۱۹م لنحقق بإذن الله شهادات التميز المؤسسي في عام ۲۰۲۰م كما تم عقد الشراكات مع الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية للمستفيدين تخفف عنهم عبء الإيجار وقد تم توقيع العقد وننتظر استلام الوحدات السكنية بإذن الله وتم عقد الشراكات مع بنك التنمية لتوفير الدعم للأسر المنتجة وقد تم تصميم مشروع باسم "بيارق العطاء" لتحقيق وتفعيل هذه الشراكة بإذن الله.

وفي ختام الاجتماع، قدم مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري شكره للعضو عدنان المالكي والدكتور ماجد الزهراني عضو مجلس الإدارة وعضوي لجنة الأوقاف والاستثمار المكلفة من المجلس كما أقدم الشكر الخاص لرئيس قسم العلاقات والإعلام مهندس هذا اللقاء على الترتيب والإعداد.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:06 AM

"بر الشرائع" تنهي تقريرها السنوي بتوزيع 450 ألف وجبة وتنفيذ وقفين خيريين

خلال الاجتماع السنوي للجمعية بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أفضى التقرير السنوي لجمعية البر الخيرية بالشرائع في مكة المكرمة إلى توزيع أكثر من450 ألف وجبة في شهر رمضان الماضي بالإضافة إلى تنفيذ وقفين خيريين وتحقيق 7 طموحات مستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لجمعية البر الخيرية بالشرائع بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة يترأسهم سامي بن تراحيب المقاطي، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد حيث رحب بمسؤولي مركز التنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية شاكرًا لهم حضورهم سائلاً الله التوفيق والسداد.

ومن جانب آخر، استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد الطموحات المستقبلية خلال الفترة القادمة ومنها التحول الرقمي لأعمال الجمعية والمشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذها ولدينا طموحات المستقبلية بتحقيق الاستدامة المالية ولذلك برؤية واضحة وفكر سديد لمجلس الإدارة وضعوا هدفًا لهذا الجانب "وقف خيري كل سنة".

وأضاف الدكتور الجعيد وبالفعل في عام ۲۰۱۸م تم إكمال الوقف الأول "وقف أهل الحرم" وهو الآن في اللمسات الأخيرة وتوقيع عقد تأجيره بإذن الله وفي عام ۲۰۱۹ م بدأنا الوقف الثاني "بركة مكة" وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية ليكتمل بإذن الله نهاية العام ۲۰۱۹م.

بعد ذلك عرض عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية عدنان بن عطية المالكي تقريرًا عن السنة المالية للعام 2018 موضحًا قيمة الإيرادات والمصروفات خلال العام ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لإنجازات الجمعية لعام 2018م.

ومن جانب آخر أوضح مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري أن جمعية البر بالشرائع اختارت اسمًا للوقف "وقف خير البقاع" وقد تم تخصيص أرض كمنحة من البلدية لهذا الوقف، وهي الآن في الأمانة لاستكمال الإجراءات النهائية لاستلامها بإذن الله.

وأكد "السحاري" مواصلة الطموحات المستقبلية لمشروعات المستفيدين والمشروعات الموسمية وضعت رؤية لمضاعفة المستهدفات بين عامي

۲۰۱۸م و ۲۰۱۹م فمثلاً مشروع إفطار صائم كما رأيتم بالعرض عدد الوجبات المنفذة في عام ۲۰۱۸م كانت 200 ألف وجبة وكان هدفنا في ۲۰۱۹م مضاعفة هذا الرقم فوصلنا بفضل الله إلى تنفيذ 450 ألف وجبة خلال شهر رمضان الماضي لاستمرار هذا المشروع حرص مجلس الجمعية على شراء وقف لهذا المشروع وقد تم رصد مبلغ الشراء والآن جارٍ البحث عن فرصة استثمارية مناسبة من خلال لجنة تم تشكيلها من المجلس.

وأشار عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية عدنان بن عطية المالكي إلى أنه من ضمن الطموحات المستقبلية التحول التقني في كل أعمال الجمعية والذي يواكب الرؤية السديدة ۲۰۳۰ بالإضافة إلى الحصول على شهادات التميز المؤسسي، وقد تم إدراج هذا الهدف في الخطة التي اعتمدها المجلس في الربع الأخير من ۲۰۱۹م لنحقق بإذن الله شهادات التميز المؤسسي في عام ۲۰۲۰م كما تم عقد الشراكات مع الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية للمستفيدين تخفف عنهم عبء الإيجار وقد تم توقيع العقد وننتظر استلام الوحدات السكنية بإذن الله وتم عقد الشراكات مع بنك التنمية لتوفير الدعم للأسر المنتجة وقد تم تصميم مشروع باسم "بيارق العطاء" لتحقيق وتفعيل هذه الشراكة بإذن الله.

وفي ختام الاجتماع، قدم مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري شكره للعضو عدنان المالكي والدكتور ماجد الزهراني عضو مجلس الإدارة وعضوي لجنة الأوقاف والاستثمار المكلفة من المجلس كما أقدم الشكر الخاص لرئيس قسم العلاقات والإعلام مهندس هذا اللقاء على الترتيب والإعداد.

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