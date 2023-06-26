في الاجتماع الأول إدارة الهلال تقرر.. تعين الجربوع رئيسًا تنفيذيًّا والغشيان أمينًا عامًّا

عقد مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة "فهد بن سعد بن نافل" اجتماعه الأول في قاعة الاجتماعات بمبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي؛ وذلك بعد اعتماده من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

حيث رفع أعضاء المجلس في بداية الاجتماع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الدعم الكبير الذي يجده القطاع الرياضي، وتوفير كافة سبل النجاح؛ للوصول برياضة المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، مثمنين اهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحرصه على الارتقاء برياضة المملكة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، متمنين التوفيق في مهمتهم؛ لتحقيق ما يسعد جماهير الهلال على الأصعدة كافة.

أجندة الاجتماع

المرحلة المقبلة وأهمية العمل على تحقيق تطلعات محبي الهلال، والسعي إلى إسعادهم، خطة عمل مجلس الإدارة خلال الفتـرة المقبلة، والاستراتيجية التي سيتبعها المجلس في إدارته للنادي، عددًا من الملفات المالية والإدارية والاستثمارية، إلى جانب ألعاب النادي ونشاطاته، وآلية العمل الإداري، ملف الفريـق الأول لكرة القـدم بالنادي، والتحضير لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

وقرر المجلس:

- تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل، وعضوية عبـدالله الـجـربـوع وسليمان الهتلان.

- تعيين المهندس عبدالله الجربوع رئيسًا تنفيذيًّا للنادي اعتبارًا من تاريخه.

- تعييـن فيصل الغشيان أميـنًا عامًّا للمجلـس اعتبـارًا من تاريخه.

- تكليف سليمان الهتلان بمهام المدير المالي للنادي اعتبارًا من تاريخه.

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