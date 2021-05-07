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إصابة رئيس جزر المالديف السابق في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة ماليه

أصيب رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد، في انفجار يُشتبه أنه ناجم عن عبوة ناسفة، في العاصمة ماليه.

مناصرون للحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم، قال إن "نشيد" كان بصدد استقلال سيارة أمام منزله، حين حدث الانفجار.

تقارير أولية أشارت إلى أن العبوة الناسفة كانت مثبتة بدراجة نارية في مكان قريب.

"محمد نشيد" كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً في المالديف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة رئيس جزر المالديف السابق في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة ماليه
سبق

أصيب رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد، في انفجار يُشتبه أنه ناجم عن عبوة ناسفة، في العاصمة ماليه.

مناصرون للحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم، قال إن "نشيد" كان بصدد استقلال سيارة أمام منزله، حين حدث الانفجار.

تقارير أولية أشارت إلى أن العبوة الناسفة كانت مثبتة بدراجة نارية في مكان قريب.

"محمد نشيد" كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً في المالديف.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:59 PM

إصابة رئيس جزر المالديف السابق في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة ماليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد، في انفجار يُشتبه أنه ناجم عن عبوة ناسفة، في العاصمة ماليه.

مناصرون للحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم، قال إن "نشيد" كان بصدد استقلال سيارة أمام منزله، حين حدث الانفجار.

تقارير أولية أشارت إلى أن العبوة الناسفة كانت مثبتة بدراجة نارية في مكان قريب.

"محمد نشيد" كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً في المالديف.

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