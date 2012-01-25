النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": إجراء 43695 فحصاً مخبرياً جديداً

2092 حالة نشطة  منها 333 حرجة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل (213) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366584) حالة، من بينها (2092) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (333) حالة حرجة، كما تم تسجيل (198) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (358137) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6355) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (43695) فحصاً مخبرياً جديداً.

وأكدت "الصحة" استمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس, ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.


ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.


فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": إجراء 43695 فحصاً مخبرياً جديداً
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل (213) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366584) حالة، من بينها (2092) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (333) حالة حرجة، كما تم تسجيل (198) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (358137) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6355) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (43695) فحصاً مخبرياً جديداً.

وأكدت "الصحة" استمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس, ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.


ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.


25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
06:58 PM

"الصحة": إجراء 43695 فحصاً مخبرياً جديداً

2092 حالة نشطة  منها 333 حرجة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
594

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل (213) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366584) حالة، من بينها (2092) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (333) حالة حرجة، كما تم تسجيل (198) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (358137) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6355) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (43695) فحصاً مخبرياً جديداً.

وأكدت "الصحة" استمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس, ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.


ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,575
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,159
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,040
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة