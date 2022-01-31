"الاحتراف" تؤكد: خاطبنا "الفيفا" حول عدم إغلاق نظام TMS في الوقت المحدد

قالت إنها ترفض تسجيل اللاعبين بعد الساعة 12 من 30 يناير وتنتظر رد "فيفا"

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًّا بشأن ما تم تداوله بخصوص توقيت إغلاق نظام مطابقة اللاعبين الدولي TMS في الوقت المحدد مسبقًا، وهو مع نهاية يوم 30 يناير الساعة 12:00 صباحًا.

وجاء بيان لجنة الاحتراف المنشور عبر الحساب الرسمي للجنة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبر "تويتر" كالآتي:

أولًا: وردت للجنة استفسارات من عدد من الأندية قبل الإغلاق الرسمي، بأن المدة المحددة لإغلاق النظام الظاهرة لديها في نظام TMS هي الساعة الثانية من صباح يوم 31 يناير، وتم التأكيد على الأندية بأن المدة المحددة لفترة التسجيل الشتوية تنتهي مع نهاية يوم 30 يناير كما جاء في التعميم السنوي الصادر عن اللجنة، وهي ذات الفترة التي أدخلها الاتحاد السعودي في نظام TMS التابع للفيفا قبل بداية الموسم الرياضي، والمنشورة أيضًا على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ثانيًا: إن نظام مطابقة انتقالات اللاعبين TMS هو نظام دولي إلكتروني تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يمكن للاتحاد السعودي أو لأي اتحاد محلي التحكم في تمديد فترة التسجيل بعد بدايتها استنادًا على ما ورد في البند (b/i) من المادة (6.1) من اللائحة التفسيرية للائحة أوضاع اللاعبين الصادرة عن فيفا، ومن يشرف على فتح النظام وإغلاقه هو (فيفا) فقط بناءً على التواريخ المحددة مسبقًا من قبل الاتحاد السعودي والمدخلة في نظام TMS قبل بداية الموسم الرياضي.

ثالثًا: كان ظاهرًا للأندية المستخدمة للنظام بشكل مسبق أن وقت إغلاق نظام TMS الدولي هو الثانية من صباح يوم 31 يناير، وهو ما تم آليًّا دون أي تدخّل من أي طرف.

رابعًا: قامت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإرسال بريد إلكتروني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن سبب عدم إغلاق النظام لدى مستخدمي الأندية وفقًا للتاريخ المدرج قبل بداية الموسم الرياضي في نظام TMS التابع للفيفا، رغم تحديد الفترات قبل بداية الموسم، ورغم إغلاق النظام لدى منسوبي لجنة الاحتراف في نفس التوقيت المعلن من قبل الاتحاد السعودي والمعمم على الأندية في تعميم اللجنة السنوي، وتنتظر اللجنة الإفادة من الجهة المسؤولة عن النظام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واستنادًا إلى ما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من لائحة الاحتراف التي نصّت على: "لا يجوز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين من قبل الاتحاد…". وعليه فإن أي طلب تسجيل تم تقديمه بعد نهاية يوم 30 يناير الساعة 12:00:00 صباحًا لم يتم قبوله".