النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوري الأمير محمد بن سلمان: ضمك يضرب الحزم بثلاثية

تمكن فريق ضمك الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على ضيفه الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبزالعزيز بالمحالة ضمن الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خرج الفريقان في زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي فيما لم ينجح مهاجمو الفريقين من تحقيق نتيجة إيجابية وظل التعادل سيد الموقف حتى قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، إذ فجر ضمك شباك الحزم بثلاثية مكنته من تحقيق الثلاث نقاط.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق فاروق الشافعي عند الدقيقة ٧٧ من زمن الشوط الثاني، وألحقه إيميليو زيالا بالهدف الثاني عند الدقيقة ٨٦، ليختتم زيالا الثلاثية عند الدقيقة ٩١ من ركلة جزاء.


وبهذا الفوز يرفع ضمك رصيده إلى 17 نقطة في المرتبة الـ14 بينما يتوقف الحزم عند النقطة الـ22 في المرتبة الـ12 .

ضمك الحزم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
دوري الأمير محمد بن سلمان: ضمك يضرب الحزم بثلاثية
سبق

تمكن فريق ضمك الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على ضيفه الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبزالعزيز بالمحالة ضمن الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خرج الفريقان في زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي فيما لم ينجح مهاجمو الفريقين من تحقيق نتيجة إيجابية وظل التعادل سيد الموقف حتى قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، إذ فجر ضمك شباك الحزم بثلاثية مكنته من تحقيق الثلاث نقاط.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق فاروق الشافعي عند الدقيقة ٧٧ من زمن الشوط الثاني، وألحقه إيميليو زيالا بالهدف الثاني عند الدقيقة ٨٦، ليختتم زيالا الثلاثية عند الدقيقة ٩١ من ركلة جزاء.


وبهذا الفوز يرفع ضمك رصيده إلى 17 نقطة في المرتبة الـ14 بينما يتوقف الحزم عند النقطة الـ22 في المرتبة الـ12 .

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
06:26 PM

دوري الأمير محمد بن سلمان: ضمك يضرب الحزم بثلاثية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
613

تمكن فريق ضمك الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على ضيفه الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبزالعزيز بالمحالة ضمن الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خرج الفريقان في زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي فيما لم ينجح مهاجمو الفريقين من تحقيق نتيجة إيجابية وظل التعادل سيد الموقف حتى قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، إذ فجر ضمك شباك الحزم بثلاثية مكنته من تحقيق الثلاث نقاط.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق فاروق الشافعي عند الدقيقة ٧٧ من زمن الشوط الثاني، وألحقه إيميليو زيالا بالهدف الثاني عند الدقيقة ٨٦، ليختتم زيالا الثلاثية عند الدقيقة ٩١ من ركلة جزاء.


وبهذا الفوز يرفع ضمك رصيده إلى 17 نقطة في المرتبة الـ14 بينما يتوقف الحزم عند النقطة الـ22 في المرتبة الـ12 .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,441
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,002

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة