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"أمين نجران" يعايد مرضى منومين بالهدايا والورود

سأل الله لهم الشفاء وحفظ أمن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة

قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان، بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد بنجران، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما تم خلال الزيارة تقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة .

وفي ختام الزيارة سأل آل عيبان، الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمين نجران" يعايد مرضى منومين بالهدايا والورود
سبق

قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان، بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد بنجران، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما تم خلال الزيارة تقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة .

وفي ختام الزيارة سأل آل عيبان، الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين .

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:56 PM

"أمين نجران" يعايد مرضى منومين بالهدايا والورود

سأل الله لهم الشفاء وحفظ أمن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان، بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد بنجران، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما تم خلال الزيارة تقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة .

وفي ختام الزيارة سأل آل عيبان، الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين .

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