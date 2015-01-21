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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

تجار المدينة يعلنون تضررهم من توحيد اللوحات.. والأمانة: نعالج التشوه البصري

قالوا إنها ذات قيمة نمت عبر تاريخ المحل ومصادرتها تعدٍّ على الملكية الفردية

تضرر عدد من تجار المدينة المنورة من قرار أمانة المدينة المنورة بتوحيد اللوحات التجارية للمحلات تحت مسمى إزالة التشوه البصري في بعض شوارع المدينة الرئيسة.

وتفصيلاً، أوضح التجار المتضررون أن الواجهة التجارية ذات قيمة مالية ومعنوية للتاجر والمستهلك وتتطور عبر تاريخ المحل التجاري ومصادرتها ومسحها تعد على الملكية الفردية ويشكل ضرراً بالغاً للمحلات التجارية، كما أن اللوحات التجارية تتكلف مبالغ كبيرة وقبل عملها تعتمد من البلديات ولها عمر افتراضي فمن غير المعقول تحميل التاجر رسوم فكها وإلزامه بلوحة جديدة وتكاليف أخرى، وتجبر المحلات التجارية على توقيع عقود مع مكاتب هندسية مما يسبب تكاليف إضافية على التاجر بغير وجه حق.

وذكر البعض أن رؤية المملكة 2030 تركز بشكل واضح على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا القرار يعمل عكس ذلك، حيث يمنع التمايز بين المحلات ويرفع التكاليف، ويسبب القرار "تشويشاً" كبيراً على المستهلكين فضلاً عن الرتابة والملل من التكرار في الشوارع مما يسبب تشويهاً بصرياً أكثر إضراراً.

وأضافوا: يضعف هذا القرار نمو الامتيازات "الفرنشايز" في المدينة ويقلل فرصة بناء الهوية التجارية للمشاريع التي ترغب في التوسع والتطور وبناء معايير هويتها، ولا يستند قرار الأمانة على أي مستند أو قانون أو لائحة في توحيد اللوحات ولم يصدر تعميم على مستوى المملكة بهذا الخصوص بل اجتهاد لم يراع الأضرار التي تلحق بالآخرين.

ونقلت "سبق" تضرر التجار إلى أمانة منطقة المدينة المنورة التي أفادت بأنه نظراً لما تمثله مكانة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكانة دينية مميزة في قلوب المسلمين عامة, وساكنيها خاصة فلابد أن تحظى بالشكل الجمالي المطلوب البعيد عن العشوائية, والتشوه البصري.

وقالت الأمانة: انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها ومضمونها " التحول الوطني 2 " الذي تم فيه إسناد مسؤولية المشهد الحضري في المدن السعودية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية , والذي تتم فيه المعالجة من كافة أمانات المملكة. حيث تسعى الوزارة بشكل جاد وفوري بالتعاون مع الأمانات لاتخاذ الإجراءات السريعة من أجل تحقيق هذا الهدف للقضاء على البؤر العشوائية في داخل المدن أو على أطرافها, ومعالجة التشوه البصري داخل المدن. حيث يوجد نموذج خاص لدى البلديات بخصوص معالجة التشوه البصري العام الحاصل من قبل المحلات التجارية.

وأضافت: إن الأمانة متمثلة في بلدياتها لم تقم بالطلب من أصحاب المحلات التجارية بتغيير الهوية التجارية الخاصة بهم، وإنما القيام بتنسيق اللوحات على واجهات العمائر لتكون ذات سياق واحد, وبمعايير موحدة حيث يوجد نموذج خاص لدى البلديات بخصوص معالجة التشوه البصري العام الحاصل من قبل المحلات التجارية.

وفيما يخص أصحاب العمائر، بينّت الأمانة أنه لم يتم الطلب منهم تغيير الواجهات, إنما تنسيقها بدلاً من التشوه البصري الحاصل للواجهة, وأرفقت الأمانة صورة توضح الموقع قبل وبعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجار المدينة يعلنون تضررهم من توحيد اللوحات.. والأمانة: نعالج التشوه البصري
سبق

تضرر عدد من تجار المدينة المنورة من قرار أمانة المدينة المنورة بتوحيد اللوحات التجارية للمحلات تحت مسمى إزالة التشوه البصري في بعض شوارع المدينة الرئيسة.

وتفصيلاً، أوضح التجار المتضررون أن الواجهة التجارية ذات قيمة مالية ومعنوية للتاجر والمستهلك وتتطور عبر تاريخ المحل التجاري ومصادرتها ومسحها تعد على الملكية الفردية ويشكل ضرراً بالغاً للمحلات التجارية، كما أن اللوحات التجارية تتكلف مبالغ كبيرة وقبل عملها تعتمد من البلديات ولها عمر افتراضي فمن غير المعقول تحميل التاجر رسوم فكها وإلزامه بلوحة جديدة وتكاليف أخرى، وتجبر المحلات التجارية على توقيع عقود مع مكاتب هندسية مما يسبب تكاليف إضافية على التاجر بغير وجه حق.

وذكر البعض أن رؤية المملكة 2030 تركز بشكل واضح على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا القرار يعمل عكس ذلك، حيث يمنع التمايز بين المحلات ويرفع التكاليف، ويسبب القرار "تشويشاً" كبيراً على المستهلكين فضلاً عن الرتابة والملل من التكرار في الشوارع مما يسبب تشويهاً بصرياً أكثر إضراراً.

وأضافوا: يضعف هذا القرار نمو الامتيازات "الفرنشايز" في المدينة ويقلل فرصة بناء الهوية التجارية للمشاريع التي ترغب في التوسع والتطور وبناء معايير هويتها، ولا يستند قرار الأمانة على أي مستند أو قانون أو لائحة في توحيد اللوحات ولم يصدر تعميم على مستوى المملكة بهذا الخصوص بل اجتهاد لم يراع الأضرار التي تلحق بالآخرين.

ونقلت "سبق" تضرر التجار إلى أمانة منطقة المدينة المنورة التي أفادت بأنه نظراً لما تمثله مكانة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكانة دينية مميزة في قلوب المسلمين عامة, وساكنيها خاصة فلابد أن تحظى بالشكل الجمالي المطلوب البعيد عن العشوائية, والتشوه البصري.

وقالت الأمانة: انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها ومضمونها " التحول الوطني 2 " الذي تم فيه إسناد مسؤولية المشهد الحضري في المدن السعودية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية , والذي تتم فيه المعالجة من كافة أمانات المملكة. حيث تسعى الوزارة بشكل جاد وفوري بالتعاون مع الأمانات لاتخاذ الإجراءات السريعة من أجل تحقيق هذا الهدف للقضاء على البؤر العشوائية في داخل المدن أو على أطرافها, ومعالجة التشوه البصري داخل المدن. حيث يوجد نموذج خاص لدى البلديات بخصوص معالجة التشوه البصري العام الحاصل من قبل المحلات التجارية.

وأضافت: إن الأمانة متمثلة في بلدياتها لم تقم بالطلب من أصحاب المحلات التجارية بتغيير الهوية التجارية الخاصة بهم، وإنما القيام بتنسيق اللوحات على واجهات العمائر لتكون ذات سياق واحد, وبمعايير موحدة حيث يوجد نموذج خاص لدى البلديات بخصوص معالجة التشوه البصري العام الحاصل من قبل المحلات التجارية.

وفيما يخص أصحاب العمائر، بينّت الأمانة أنه لم يتم الطلب منهم تغيير الواجهات, إنما تنسيقها بدلاً من التشوه البصري الحاصل للواجهة, وأرفقت الأمانة صورة توضح الموقع قبل وبعد.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
08:49 PM

تجار المدينة يعلنون تضررهم من توحيد اللوحات.. والأمانة: نعالج التشوه البصري

قالوا إنها ذات قيمة نمت عبر تاريخ المحل ومصادرتها تعدٍّ على الملكية الفردية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تضرر عدد من تجار المدينة المنورة من قرار أمانة المدينة المنورة بتوحيد اللوحات التجارية للمحلات تحت مسمى إزالة التشوه البصري في بعض شوارع المدينة الرئيسة.

وتفصيلاً، أوضح التجار المتضررون أن الواجهة التجارية ذات قيمة مالية ومعنوية للتاجر والمستهلك وتتطور عبر تاريخ المحل التجاري ومصادرتها ومسحها تعد على الملكية الفردية ويشكل ضرراً بالغاً للمحلات التجارية، كما أن اللوحات التجارية تتكلف مبالغ كبيرة وقبل عملها تعتمد من البلديات ولها عمر افتراضي فمن غير المعقول تحميل التاجر رسوم فكها وإلزامه بلوحة جديدة وتكاليف أخرى، وتجبر المحلات التجارية على توقيع عقود مع مكاتب هندسية مما يسبب تكاليف إضافية على التاجر بغير وجه حق.

وذكر البعض أن رؤية المملكة 2030 تركز بشكل واضح على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا القرار يعمل عكس ذلك، حيث يمنع التمايز بين المحلات ويرفع التكاليف، ويسبب القرار "تشويشاً" كبيراً على المستهلكين فضلاً عن الرتابة والملل من التكرار في الشوارع مما يسبب تشويهاً بصرياً أكثر إضراراً.

وأضافوا: يضعف هذا القرار نمو الامتيازات "الفرنشايز" في المدينة ويقلل فرصة بناء الهوية التجارية للمشاريع التي ترغب في التوسع والتطور وبناء معايير هويتها، ولا يستند قرار الأمانة على أي مستند أو قانون أو لائحة في توحيد اللوحات ولم يصدر تعميم على مستوى المملكة بهذا الخصوص بل اجتهاد لم يراع الأضرار التي تلحق بالآخرين.

ونقلت "سبق" تضرر التجار إلى أمانة منطقة المدينة المنورة التي أفادت بأنه نظراً لما تمثله مكانة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكانة دينية مميزة في قلوب المسلمين عامة, وساكنيها خاصة فلابد أن تحظى بالشكل الجمالي المطلوب البعيد عن العشوائية, والتشوه البصري.

وقالت الأمانة: انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها ومضمونها " التحول الوطني 2 " الذي تم فيه إسناد مسؤولية المشهد الحضري في المدن السعودية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية , والذي تتم فيه المعالجة من كافة أمانات المملكة. حيث تسعى الوزارة بشكل جاد وفوري بالتعاون مع الأمانات لاتخاذ الإجراءات السريعة من أجل تحقيق هذا الهدف للقضاء على البؤر العشوائية في داخل المدن أو على أطرافها, ومعالجة التشوه البصري داخل المدن. حيث يوجد نموذج خاص لدى البلديات بخصوص معالجة التشوه البصري العام الحاصل من قبل المحلات التجارية.

وأضافت: إن الأمانة متمثلة في بلدياتها لم تقم بالطلب من أصحاب المحلات التجارية بتغيير الهوية التجارية الخاصة بهم، وإنما القيام بتنسيق اللوحات على واجهات العمائر لتكون ذات سياق واحد, وبمعايير موحدة حيث يوجد نموذج خاص لدى البلديات بخصوص معالجة التشوه البصري العام الحاصل من قبل المحلات التجارية.

وفيما يخص أصحاب العمائر، بينّت الأمانة أنه لم يتم الطلب منهم تغيير الواجهات, إنما تنسيقها بدلاً من التشوه البصري الحاصل للواجهة, وأرفقت الأمانة صورة توضح الموقع قبل وبعد.

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