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تكثيف التعقيم داخل المسجد الحرام ومَرافقه

مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية

تكثّف وكالة الشؤون الفنية والخدمية -ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة- عمليات التعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية، والاحترازية، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أنه تم استبدال معقمات الأيدي العادية بأخرى آلية حديثة وعالية الجودة ويصل عددها إلى 300 آلة في المسجد الحرام.

وبيّن أن عمليات التعقيم مستمرة على مدار الساعة؛ حيث يستخدم يوميًّا قرابة 2500 لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام؛ مؤكدًا أن جميع المعقمات تم اختيارها بعناية كاملة حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكثيف التعقيم داخل المسجد الحرام ومَرافقه
سبق

تكثّف وكالة الشؤون الفنية والخدمية -ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة- عمليات التعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية، والاحترازية، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أنه تم استبدال معقمات الأيدي العادية بأخرى آلية حديثة وعالية الجودة ويصل عددها إلى 300 آلة في المسجد الحرام.

وبيّن أن عمليات التعقيم مستمرة على مدار الساعة؛ حيث يستخدم يوميًّا قرابة 2500 لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام؛ مؤكدًا أن جميع المعقمات تم اختيارها بعناية كاملة حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
01:08 PM

تكثيف التعقيم داخل المسجد الحرام ومَرافقه

مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تكثّف وكالة الشؤون الفنية والخدمية -ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة- عمليات التعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية، والاحترازية، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أنه تم استبدال معقمات الأيدي العادية بأخرى آلية حديثة وعالية الجودة ويصل عددها إلى 300 آلة في المسجد الحرام.

وبيّن أن عمليات التعقيم مستمرة على مدار الساعة؛ حيث يستخدم يوميًّا قرابة 2500 لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام؛ مؤكدًا أن جميع المعقمات تم اختيارها بعناية كاملة حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

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